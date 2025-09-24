Зеленський та Бербок обговорили гуманітарні питання, в тому числі захист українців на ТОТ

Зеленський зустрівся з Бербок — обговорили пріоритети України
Під час свого офіційного візиту до США Володимир Зеленський зустрівся з головою 80-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН Анналеною Бербок. Розмова йшлася навколо пріоритетів для України.
Про це Володимир Зеленський написав у своєму Telegram.
Що Зеленський обговорював з Бербок
Під час зустрічі президент висловив подяку пані Анналені Бербок за рішучу підтримку суверенітету та територіальної цілісності України.
Сторони обговорили ключові напрямки діяльності України на 80-й сесії Генеральної Асамблеї ООН, зокрема:
- привернення уваги міжнародної спільноти до гуманітарної ситуації на тимчасово окупованих територіях;
- підтримку оновленого проєкту резолюції щодо захисту прав людини на окупованих територіях України;
- сприяння прийняттю резолюції, яка засуджує викрадення та депортацію українських дітей.
Україна продовжує тісно співпрацювати з міжнародними партнерами з метою захисту своїх громадян і досягнення справедливого миру, зазначив український президент.
Раніше під час свого виступу в ООН Володимир Зеленський заявив, що Україні потрібна потужна ППО. Це не дасть Путіну вести бойові дії.
Також ми повідомляли, що Володимир Зеленський дав інтерв'ю каналу FoxNews. В ньому він повідомив про зміну поглядів Трампа на питання обміну територіями та розповів про ставлення Ірану до України.
