Головна Новини дня Зеленський зустрівся з Бербок — обговорили пріоритети України

Зеленський зустрівся з Бербок — обговорили пріоритети України

Ua ru
Дата публікації: 24 вересня 2025 02:56
Зеленський та Бербок обговорили гуманітарні питання, в тому числі захист українців на ТОТ
Володимир Зеленський та Анналена Бербок у США. Фото: Офіс президента

Під час свого офіційного візиту до США Володимир Зеленський зустрівся з головою 80-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН Анналеною Бербок. Розмова йшлася навколо пріоритетів для України.

Про це Володимир Зеленський написав у своєму Telegram.

Читайте також:

Що Зеленський обговорював з Бербок

Під час зустрічі президент висловив подяку пані Анналені Бербок за рішучу підтримку суверенітету та територіальної цілісності України.

Сторони обговорили ключові напрямки діяльності України на 80-й сесії Генеральної Асамблеї ООН, зокрема:

  • привернення уваги міжнародної спільноти до гуманітарної ситуації на тимчасово окупованих територіях;
  • підтримку оновленого проєкту резолюції щодо захисту прав людини на окупованих територіях України;
  • сприяння прийняттю резолюції, яка засуджує викрадення та депортацію українських дітей.

Україна продовжує тісно співпрацювати з міжнародними партнерами з метою захисту своїх громадян і досягнення справедливого миру, зазначив український президент.

Раніше під час свого виступу в ООН Володимир Зеленський заявив, що Україні потрібна потужна ППО. Це не дасть Путіну вести бойові дії.

Також ми повідомляли, що Володимир Зеленський дав інтерв'ю каналу FoxNews. В ньому він повідомив про зміну поглядів Трампа на питання обміну територіями та розповів про ставлення Ірану до України.

Володимир Зеленський США ООН Анналена Бербок ТОТ
Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
