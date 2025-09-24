Зеленський та Бербок обговорили гуманітарні питання, в тому числі захист українців на ТОТ

Володимир Зеленський та Анналена Бербок у США. Фото: Офіс президента

Під час свого офіційного візиту до США Володимир Зеленський зустрівся з головою 80-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН Анналеною Бербок. Розмова йшлася навколо пріоритетів для України.

Про це Володимир Зеленський написав у своєму Telegram.

Що Зеленський обговорював з Бербок

Під час зустрічі президент висловив подяку пані Анналені Бербок за рішучу підтримку суверенітету та територіальної цілісності України.

Сторони обговорили ключові напрямки діяльності України на 80-й сесії Генеральної Асамблеї ООН, зокрема:

привернення уваги міжнародної спільноти до гуманітарної ситуації на тимчасово окупованих територіях;

підтримку оновленого проєкту резолюції щодо захисту прав людини на окупованих територіях України;

сприяння прийняттю резолюції, яка засуджує викрадення та депортацію українських дітей.

Україна продовжує тісно співпрацювати з міжнародними партнерами з метою захисту своїх громадян і досягнення справедливого миру, зазначив український президент.

Раніше під час свого виступу в ООН Володимир Зеленський заявив, що Україні потрібна потужна ППО. Це не дасть Путіну вести бойові дії.

