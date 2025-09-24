Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусШтабПутешествияTravelТуризмДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиFashionВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рецепты
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Зеленский встретился с Бербок — обсудили приоритеты Украины

Зеленский встретился с Бербок — обсудили приоритеты Украины

Ua ru
Дата публикации 24 сентября 2025 02:56
Зеленский и Бербок обсудили гуманитарные вопросы, в том числе защиту украинцев на ВОТ
Владимир Зеленский и Анналена Бербок в США. Фото: Офис президента

Во время своего официального визита в США Владимир Зеленский встретился с председателем 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Анналеной Бербок. Разговор шел вокруг приоритетов для Украины.

Об этом Владимир Зеленский написал в своем Telegram.

Реклама
Читайте также:

Что Зеленский обсуждал с Бербок

Во время встречи президент выразил благодарность госпоже Анналене Бербок за решительную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

Стороны обсудили ключевые направления деятельности Украины на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, в частности:

  • привлечение внимания международного сообщества к гуманитарной ситуации на временно оккупированных территориях;
  • поддержку обновленного проекта резолюции по защите прав человека на оккупированных территориях Украины;
  • содействие принятию резолюции, осуждающей похищение и депортацию украинских детей.

Украина продолжает тесно сотрудничать с международными партнерами с целью защиты своих граждан и достижения справедливого мира, отметил украинский президент.

Ранее во время своего выступления в ООН Владимир Зеленский заявил, что Украине нужна мощная ПВО. Это не даст Путину вести боевые действия.

Также мы сообщали, что Владимир Зеленский дал интервью каналу FoxNews. В нем он сообщил об изменении взглядов Трампа на вопрос обмена территориями и рассказал об отношении Ирана к Украине.

Владимир Зеленский США ООН Анналена Бербок ВОТ
Филип Бойко - редактор
Автор:
Филип Бойко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации