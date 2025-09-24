Зеленский и Бербок обсудили гуманитарные вопросы, в том числе защиту украинцев на ВОТ

Владимир Зеленский и Анналена Бербок в США. Фото: Офис президента

Во время своего официального визита в США Владимир Зеленский встретился с председателем 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Анналеной Бербок. Разговор шел вокруг приоритетов для Украины.

Об этом Владимир Зеленский написал в своем Telegram.

Что Зеленский обсуждал с Бербок

Во время встречи президент выразил благодарность госпоже Анналене Бербок за решительную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

Стороны обсудили ключевые направления деятельности Украины на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, в частности:

привлечение внимания международного сообщества к гуманитарной ситуации на временно оккупированных территориях;

поддержку обновленного проекта резолюции по защите прав человека на оккупированных территориях Украины;

содействие принятию резолюции, осуждающей похищение и депортацию украинских детей.

Украина продолжает тесно сотрудничать с международными партнерами с целью защиты своих граждан и достижения справедливого мира, отметил украинский президент.

Ранее во время своего выступления в ООН Владимир Зеленский заявил, что Украине нужна мощная ПВО. Это не даст Путину вести боевые действия.

Также мы сообщали, что Владимир Зеленский дал интервью каналу FoxNews. В нем он сообщил об изменении взглядов Трампа на вопрос обмена территориями и рассказал об отношении Ирана к Украине.