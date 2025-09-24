Принц Ліхтенштейна подякував Україні за те, що вона захищає всю Європу

Зеленський зустрівся принцом Ліхтенштейну — про що говорили
Дата публікації: 24 вересня 2025 00:17
Термінова новина
Перебуваючи з офіційним візитом у США Володимир Зеленський вперше зустрівся зі Спадкоємним принцом Ліхтенштейну Алоїзом. Сторони обговорили продовження гуманітарної допомоги Україні.
Про це інформують Новини.LIVE.
За словами Зеленського, принц відзначив хоробрість українців і сказав важливі слова: "Україна захищає не лише себе, а й усю Європу".
