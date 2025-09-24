Принц Ліхтенштейна подякував Україні за те, що вона захищає всю Європу

Термінова новина

Перебуваючи з офіційним візитом у США Володимир Зеленський вперше зустрівся зі Спадкоємним принцом Ліхтенштейну Алоїзом. Сторони обговорили продовження гуманітарної допомоги Україні.

Про це інформують Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

За словами Зеленського, принц відзначив хоробрість українців і сказав важливі слова: "Україна захищає не лише себе, а й усю Європу".

Новина оновлюється...