Принц Лихтенштейна поблагодарил Украину за то, что она защищает всю Европу

Зеленский встретился с принцем Лихтенштейна — о чем говорили
Ua ru
Дата публикации 24 сентября 2025 00:17
Срочная новость
Находясь с официальным визитом в США Владимир Зеленский впервые встретился с Наследным принцем Лихтенштейна Алоизом. Стороны обсудили продолжение гуманитарной помощи Украине.
Об этом информируют Новини.LIVE.
По словам Зеленского, принц отметил храбрость украинцев и сказал важные слова: "Украина защищает не только себя, но и всю Европу".
