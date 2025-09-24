Принц Лихтенштейна поблагодарил Украину за то, что она защищает всю Европу

Срочная новость

Находясь с официальным визитом в США Владимир Зеленский впервые встретился с Наследным принцем Лихтенштейна Алоизом. Стороны обсудили продолжение гуманитарной помощи Украине.

Об этом информируют Новини.LIVE.

По словам Зеленского, принц отметил храбрость украинцев и сказал важные слова: "Украина защищает не только себя, но и всю Европу".

Новость обновляется...