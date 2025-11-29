Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаТранспортВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Компанії
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Зеленський зустрівся із заступником керівника ОПУ — що відомо

Зеленський зустрівся із заступником керівника ОПУ — що відомо

Ua ru
Дата публікації: 29 листопада 2025 19:59
Зеленський поговорив із заступником керівника ОПУ — подробиці
Президент України Володимир Зеленський та заступник керівника ОПУ Павло Паліса. Фото: Зеленський/Telegram

У суботу, 29 листопада, президент України Володимир Зеленський зустрівся із заступником керівника Офісу президента Павлом Палісою. Сторони обговорили важливі питання щодо військової освіти.

Про це глава держави повідомив у Telegram.

Реклама
Читайте також:
Зеленський поговорив із Павлом Палісою
Зеленський під час розмови із Палісою. Фото: Зеленський/Telegram

Зеленський поговорив із заступником очільника ОПУ — деталі

Президент Зеленський поінформував, що сьогодні говорив із заступником керівника Офісу президента Павлом Палісою.

Він зазначив, що триває підготовка деталей рішення щодо нових параметрів розподілу особового складу між бойовими бригадами. За словами Зеленського, це має бути дійсно раціонально.

Під час зустрічі український лідер та представник Офісу президента також обговорили кілька питань щодо військової освіти в Україні.

Крім того, президент підписав укази про відзначення українських воїнів державними нагородами.

Нагадаємо, що 29 листопада Володимир Зеленський також провів зустріч з очільником ГУР МОУ Кирилом Будановим.

Також президент у суботу зустрівся з міністром цифрової трансформації України Михайлом Федоровим — обговорили цифрові антикорупційні проєкти.

Володимир Зеленський Офіс президента ЗСУ війна в Україні державна нагорода
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації