Зеленський поговорив із заступником керівника ОПУ — подробиці

Президент України Володимир Зеленський та заступник керівника ОПУ Павло Паліса. Фото: Зеленський/Telegram

У суботу, 29 листопада, президент України Володимир Зеленський зустрівся із заступником керівника Офісу президента Павлом Палісою. Сторони обговорили важливі питання щодо військової освіти.

Про це глава держави повідомив у Telegram.

Реклама

Читайте також:

Зеленський під час розмови із Палісою. Фото: Зеленський/Telegram

Зеленський поговорив із заступником очільника ОПУ — деталі

Президент Зеленський поінформував, що сьогодні говорив із заступником керівника Офісу президента Павлом Палісою.

Він зазначив, що триває підготовка деталей рішення щодо нових параметрів розподілу особового складу між бойовими бригадами. За словами Зеленського, це має бути дійсно раціонально.

Під час зустрічі український лідер та представник Офісу президента також обговорили кілька питань щодо військової освіти в Україні.

Крім того, президент підписав укази про відзначення українських воїнів державними нагородами.

Нагадаємо, що 29 листопада Володимир Зеленський також провів зустріч з очільником ГУР МОУ Кирилом Будановим.

Також президент у суботу зустрівся з міністром цифрової трансформації України Михайлом Федоровим — обговорили цифрові антикорупційні проєкти.