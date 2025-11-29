Зеленский поговорил с заместителем руководителя ОПУ — подробности

Зеленский встретился с заместителем руководителя ОПУ — детали
В субботу, 29 ноября, президент Украины Владимир Зеленский встретился с заместителем руководителя Офиса президента Павлом Палисой. Стороны обсудили важные вопросы по военному образованию.
Об этом глава государства сообщил в Telegram.
Зеленский поговорил с заместителем главы ОПУ — детали
Президент Зеленский проинформировал, что сегодня говорил с заместителем руководителя Офиса президента Павлом Палисой.
Он отметил, что идет подготовка деталей решения о новых параметрах распределения личного состава между боевыми бригадами. По словам Зеленского, это должно быть действительно рационально.
Во время встречи украинский лидер и представитель Офиса президента также обсудили несколько вопросов по военному образованию в Украине.
Кроме того, президент подписал указы о награждении украинских воинов государственными наградами.
Напомним, что 29 ноября Владимир Зеленский также провел встречу с главой ГУР МОУ Кириллом Будановым.
Также президент в субботу встретился с министром цифровой трансформации Украины Михаилом Федоровым — обсудили цифровые антикоррупционные проекты.
