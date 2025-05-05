Зеленський зустрівся із студентами Карлового університету у Празі 5 травня - що відомо

Зеленський на зустрічі із студентами Карлового університету. Фото: Офіс Президента

У понеділок, 5 травня, Президент України Володимир Зеленський прибув у Прагу. Він провів зустріч зі студентами Карлового університету в Празі.

Про це український лідер написав у Telegram.

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У розмові йшлося про надзвичайно важливі для України теми — зокрема, мотивацію українців повертатися додому після завершення війни, перспективи розвитку бізнесу на батьківщині та підтримку, яку наша країна отримує з боку Чехії.

Зеленський наголосив на тому, наскільки важливо, щоб у Європі розуміли: допомога Україні — це не лише прояв солідарності, а й запорука безпеки всього європейського континенту. Адже чим сильнішою буде Україна, тим стабільніше та безпечніше почуватиметься вся Європа.

"І я вірю, що нове покоління зможе захистити справжні цінності наших країн, Європи та світу", — додав він.

Також сьогодні Зеленський провів зустріч із Президентом Сенату парламенту Чехії Мілошем Вистрчілом, а також з його заступниками та головами комітетів.

Крім того, він зустрівся з головою Палати депутатів парламенту Чехії Маркетою Пекаровою-Адамовою та заступниками голови Палати депутатів.