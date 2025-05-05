Зеленский встретился со студентами Карлова университета в Праге 5 мая — что известно

Зеленский на встрече со студентами Карлова университета. Фото: Офис Президента

В понедельник, 5 мая, Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Прагу. Он провел встречу со студентами Карлова университета в Праге.

Об этом украинский лидер написал в Telegram.

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В разговоре речь шла о чрезвычайно важных для Украины темах - в частности, мотивации украинцев возвращаться домой после завершения войны, перспективах развития бизнеса на родине и поддержке, которую наша страна получает со стороны Чехии.

Зеленский отметил, насколько важно, чтобы в Европе понимали: помощь Украине — это не только проявление солидарности, но и залог безопасности всего европейского континента. Ведь чем сильнее будет Украина, тем стабильнее и безопаснее будет чувствовать себя вся Европа.

"И я верю, что новое поколение сможет защитить настоящие ценности наших стран, Европы и мира", — добавил он.

Также сегодня Зеленский провел встречу с Президентом Сената парламента Чехии Милошем Вистрчилом, а также с его заместителями и председателями комитетов.

Кроме того, он встретился с председателем Палаты депутатов парламента Чехии Маркетой Пекаровой-Адамовой и заместителями председателя Палаты депутатов.