Зеленській зустрівся із президенткою Молдови

У Гаазі президент України Володимир Зеленський провів зустріч із президенткою Молдови Маєю Санду. Лідери обговорили двосторонню співпрацю та спільний шлях до членства у Євросоюзі.

Про це глава держави повідомив у Telegram у вівторок, 16 грудня.

Зустріч Зеленського та Санду — деталі

Під час розмови Зеленський подякував Санду за підтримку з боку Молдови й готовність до розвитку співпраці. Лідери обговорили можливі напрями партнерства та узгодили наступні контакти.

Президент України розповів про перебіг переговорів з американськими та європейськими партнерами, спрямованих на досягнення достойного миру, гарантування безпеки та відновлення України після закінчення війни.

Також Володимир Зеленський і Мая Санду обговорили продовження тиску на Росію та протидію всім можливим проявам російських загроз.

Окрему увагу лідери приділили спільному шляху до членства у Європейському Союзі.

Глава держави наголосив, що подальший прогрес України та Молдови має бути одночасним і тісно скоординованим.

Нагадаємо, що у листопаді цього року стало відомо, що уряд Молдови очолив фінансист, повʼязаний з Україною — він має бізнес у Києві.

У жовтні Зеленський та Санду говорили про можливість одночасного відкриття першого кластера переговорів із ЄС.