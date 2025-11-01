Александр Мунтяну став новим премʼєр-міністром Молдови

Александр Мунтяну. Фото: point.md

Уряд Молдови очолив Александр Мунтяну, який склав присягу у суботу, 1 листопада. Церемонія нового прем’єр-міністра та членів уряду пройшла за участю президентки Маї Санду і голови парламенту Ігоря Гросу.

Церемонію транслювали на Facebook-сторінці Санду у суботу, 1 листопада.

Новий премʼєр Молдови

Санду заявила, що уряд має завершити розпочаті реформи, а також реалізувати програми, які спрямовані на просування країни до ЄС.

Церемонія складання присяги. Фото: кадр з відео

"Нам потрібні сміливі заходи, які забезпечать розвиток економіки... всі цілі можуть бути досягнуті, тільки якщо ми скористаємося історичним шансом, який надає ЄС", — зазначила вона.

За інформацією NewsMaker, Мунтяну повʼязаний з Україною та має бізнес у Києві. Його кандидатуру запропонувала Санду.

За словами президентки, після того, як чинний премʼєр Дорін Речан оголосив про намір залишити посаду, вона та декілька представників партії PAS обговорили вимоги до майбутнього глави уряду.

"І ми вирішили, що профіль має бути економічним, тому що з багатьох обʼєктивних та субʼєктивних причин у нас складна економічна ситуація", — зазначила Санду.

Вона наголосила, що через нестабільність у регіоні, зокрема війну біля кордонів, новий прем’єр має бути спроможним посилювати економіку та залучати іноземний капітал.

Президентка додала, що серед кількох претендентів саме Мунтяну виявився найбільш відповідним для цієї посади.

"Розглянувши кілька варіантів, ми прийшли до рішення, що Александр Мунтяну є найбільш підходящим. Ми проаналізували кілька кандидатур, і я з ним звʼязалася. Через деякий час нам вдалося отримати його згоду", — каже Санду.

Український звʼязок

Бізнес-діяльність Мунтяну переважно зосереджена в Києві, де він заснував інвестиційну компанію "4i Capital", яка працює на ринках України та Молдови.

За більш ніж двадцятирічний період, зокрема під час останніх років проживання у столиці, Мунтяну добре опанував українську мову, проте громадянства не отримав.

Нещодавно він підтвердив, що має три громадянства:

Молдови;

Румунії;

США.

Відомо, що Мунтяну й раніше активно підтримував європейський напрям розвитку країни.

