Александр Мунтяну стал новым премьер-министром Молдовы

Александр Мунтяну. Фото: point.md

Правительство Молдовы возглавил Александр Мунтяну, который принял присягу в субботу, 1 ноября. Церемония нового премьер-министра и членов правительства прошла при участии президента Майи Санду и председателя парламента Игоря Гросу.

Церемонию транслировали на Facebook-странице Санду в субботу, 1 ноября.

Санду заявила, что правительство должно завершить начатые реформы, а также реализовать программы, направленные на продвижение страны в ЕС.

Церемония принятия присяги. Фото: кадр из видео

"Нам нужны смелые меры, которые обеспечат развитие экономики... все цели могут быть достигнуты, только если мы воспользуемся историческим шансом, который предоставляет ЕС", — отметила она.

По информации NewsMaker, Мунтяну связан с Украиной и имеет бизнес в Киеве. Его кандидатуру предложила Санду.

По словам президента, после того, как действующий премьер Дорин Речан объявил о намерении покинуть пост, она и несколько представителей партии PAS обсудили требования к будущему главе правительства.

"И мы решили, что профиль должен быть экономическим, потому что по многим объективным и субъективным причинам у нас сложная экономическая ситуация", — отметила Санду.

Она подчеркнула, что из-за нестабильности в регионе, в частности войны у границ, новый премьер должен быть способен усиливать экономику и привлекать иностранный капитал.

Президент добавила, что среди нескольких претендентов именно Мунтяну оказался наиболее подходящим для этой должности.

"Рассмотрев несколько вариантов, мы пришли к решению, что Александр Мунтяну является наиболее подходящим. Мы проанализировали несколько кандидатур, и я с ним связалась. Через некоторое время нам удалось получить его согласие", — говорит Санду.

Украинская связь

Бизнес-деятельность Мунтяну в основном сосредоточена в Киеве, где он основал инвестиционную компанию "4i Capital", которая работает на рынках Украины и Молдовы.

За более чем двадцатилетний период, в частности во время последних лет проживания в столице, Мунтяну хорошо овладел украинским языком, однако гражданства не получил.

Недавно он подтвердил, что имеет три гражданства:

Молдовы;

Румынии;

США.

Известно, что Мунтяну и ранее активно поддерживал европейское направление развития страны.

Напомним, на границе Украины с Молдовой ввели новое требование для водителей. Отныне нужен сертификат технического осмотра авто.

Ранее на сайте парламента появился законопроект, которым предлагают исключить русский и молдавский из перечня языков, подлежащих защите в Украине Европейской хартией региональных или миноритарных языков.