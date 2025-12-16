Зеленский встретился с президентом Молдовы

Владимир Зеленский и Майя Санду. Фото: ОПУ

В Гааге президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с президентом Молдовы Майей Санду. Лидеры обсудили двустороннее сотрудничество и общий путь к членству в Евросоюзе.

Об этом глава государства сообщил в Telegram во вторник, 16 декабря.

Встреча Зеленского и Санду — детали

Во время разговора Зеленский поблагодарил Санду за поддержку со стороны Молдовы и готовность к развитию сотрудничества. Лидеры обсудили возможные направления партнерства и согласовали следующие контакты.

Президент Украины рассказал о ходе переговоров с американскими и европейскими партнерами, направленных на достижение достойного мира, обеспечение безопасности и восстановление Украины после окончания войны.

Также Владимир Зеленский и Майя Санду обсудили продолжение давления на Россию и противодействие всем возможным проявлениям российских угроз.

Особое внимание лидеры уделили совместному пути к членству в Европейском Союзе.

Глава государства подчеркнул, что дальнейший прогресс Украины и Молдовы должен быть одновременным и тесно скоординированным.

Напомним, что в ноябре этого года стало известно, что правительство Молдовы возглавил финансист, связанный с Украиной — он имеет бизнес в Киеве.

В октябре Зеленский и Санду говорили о возможности одновременного открытия первого кластера переговоров с ЕС.