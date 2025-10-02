Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рецепты
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Общий путь в ЕС — Зеленский имел важную встречу с Санду

Общий путь в ЕС — Зеленский имел важную встречу с Санду

Ua ru
Дата публикации 2 октября 2025 19:07
Зеленский и Санду обсудили совместный путь в ЕС
Зеленский и Санду. Фото: Официальное интернет-представительство Президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом Молдовы Майей Санду. Стороны обсудили синхронизацию евроинтеграционных шагов и возможность одновременного открытия первого кластера переговоров с ЕС.

Об этом Зеленский сообщил в официальном Telegram-канале в четверг, 2 октября.

Реклама
Читайте также:

Украина и Молдова — партнеры на пути в ЕС

На встрече Зеленский и Санду сосредоточили внимание на том, что для обоих государств важно двигаться в направлении Евросоюза параллельно, усиливая сотрудничество.

"Главная тема — наш общий путь в Евросоюз. Важно найти способы, чтобы обеспечить одновременное открытие первого кластера для наших стран", — подчеркнул Зеленский.

Кроме евроинтеграции, Зеленский и Санду обсудили развитие торгово-экономических отношений, усиление партнерства и взаимную поддержку в общих региональных вызовах. Президент подчеркнул, что Украина и Молдова поддерживают друг друга как настоящие соседи.

Напомним, что в Молдове признают: именно Украина сдерживает российскую агрессию, которая в противном случае могла бы перекинуться и на их территорию.

Ранее мы также информировали, что в этом году масштабы российского влияния на выборы в Молдове снизились благодаря работе правоохранителей, которые сорвали схемы подкупа.

Европейский союз Молдова политики ЕС Майя Санду
Руслан Кулешов - редактор
Автор:
Руслан Кулешов
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации