Зеленский и Санду обсудили совместный путь в ЕС

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом Молдовы Майей Санду. Стороны обсудили синхронизацию евроинтеграционных шагов и возможность одновременного открытия первого кластера переговоров с ЕС.

Об этом Зеленский сообщил в официальном Telegram-канале в четверг, 2 октября.

Украина и Молдова — партнеры на пути в ЕС

На встрече Зеленский и Санду сосредоточили внимание на том, что для обоих государств важно двигаться в направлении Евросоюза параллельно, усиливая сотрудничество.

"Главная тема — наш общий путь в Евросоюз. Важно найти способы, чтобы обеспечить одновременное открытие первого кластера для наших стран", — подчеркнул Зеленский.

Кроме евроинтеграции, Зеленский и Санду обсудили развитие торгово-экономических отношений, усиление партнерства и взаимную поддержку в общих региональных вызовах. Президент подчеркнул, что Украина и Молдова поддерживают друг друга как настоящие соседи.

Напомним, что в Молдове признают: именно Украина сдерживает российскую агрессию, которая в противном случае могла бы перекинуться и на их территорию.

Ранее мы также информировали, что в этом году масштабы российского влияния на выборы в Молдове снизились благодаря работе правоохранителей, которые сорвали схемы подкупа.