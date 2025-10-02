Зеленський і Санду обговорили спільний шлях до ЄС

Спільний шлях до ЄС — Зеленський мав важливу зустріч із Санду
Президент України Володимир Зеленський зустрівся з президенткою Молдови Маєю Санду. Сторони обговорили синхронізацію євроінтеграційних кроків та можливість одночасного відкриття першого кластера переговорів із ЄС.
Про це Зеленський повідомив в офіційному Telegram-каналі у четвер, 2 жовтня.
Україна і Молдова — партнери на шляху до ЄС
На зустрічі Зеленський та Санду зосередили увагу на тому, що для обох держав важливо рухатися в напрямку Євросоюзу паралельно, посилюючи співпрацю.
"Головна тема — наш спільний шлях до Євросоюзу. Важливо знайти способи, щоб забезпечити одночасне відкриття першого кластера для наших країн", — наголосив Зеленський.
Крім євроінтеграції, Зеленський та Санду обговорили розвиток торговельно-економічних відносин, посилення партнерства та взаємну підтримку у спільних регіональних викликах. Президент підкреслив, що Україна і Молдова підтримують одна одну як справжні сусіди.
Нагадаємо, що в Молдові визнають: саме Україна стримує російську агресію, яка в іншому разі могла б перекинутися й на їхню територію.
Раніше ми також інформували, що цього року масштаби російського впливу на вибори в Молдові знизилися завдяки роботі правоохоронців, які зірвали схеми підкупу.
