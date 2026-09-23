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Головна Новини дня Зеленський зустрівся із прем'єром Великої Британії: що обговорили

Зеленський зустрівся із прем'єром Великої Британії: що обговорили

Ua ru
23 вересня 2026 02:39
Як пройшла зустріч Зеленського з Бернемом 22 вересня 2026 року
Володимир Зеленський та Енді Бернем. Фото: Офіс президента України

У вівторок, 22 вересня, у Нью-Йорку Президент України Володимир Зеленський зустрівся із прем'єр-міністром Великої Британії Енді Бернемом. Політики обговорили питання щодо безпеки та захисту українців. Також йшлося про підготовку до зими та наявні дипломатичні можливості.

Про це з посиланням на Офіс президента України передає Новини.LIVE.

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Зустріч президента України із британським прем'єром

Володимир Зеленський подякував Великій Британії за постійну підтримку української енергетики, зокрема за нову допомогу перед зимою.

Голова держави зазначив, що Україна постійно комунікує з партнерами та шукає додаткові засоби для ППО. За його словами, від розвідки надійшла інформація про те, що РФ готує нову масовану атаку проти України. 

"Коли кожного дня українці живуть під загрозою ракетних і дронових ударів, не може бути навіть мови про зняття санкцій... Поки триває війна, санкцій повинні зберігатися та посилюватися", — наголосив український лідер.

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Раніше Новини.LIVE з посиланням на міністра закордонних справ України Андрій Сибігу повідомляв про подробиці зустрічі Зеленского і Трампа. Під час бесіди політики обговорили низку важливих питань, зокрема енергетичне та Чорноморське перемир'я. Крім того, йшлося про санкції проти РФ.

Також Новини.LIVE писав, що Президент України Володимир Зеленський готовий до переговорів із Путіним. Голова держави вважає, що така зустріч має відбутися у тристоронньому форматі. Щоправда, він сумнівається в тому, що кремлівський диктатор готовий робити кроки до миру.

Володимир Зеленський Великобританія політики зустріч Енді Бернем
Марія Чекарьова - редактор стрічки новин
Автор:
Марія Чекарьова

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