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Зеленский встретился с премьером Великобритании: что обсудили

Ua ru
23 сентября 2026 02:39
Как прошла встреча Зеленского с Бернемом 22 сентября 2026 года
Владимир Зеленский и Энди Бернем. Фото: Офис президента Украины

В вторник, 22 сентября, в Нью-Йорке президент Украины Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Великобритании Энди Бернемом. Политики обсудили вопросы безопасности и защиты украинцев. Также речь шла о подготовке к зиме и имеющихся дипломатических возможностях.

Об этом со ссылкой на Офис президента Украины сообщает Новини.LIVE.

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Встреча президента Украины с британским премьером

Владимир Зеленский поблагодарил Великобританию за постоянную поддержку украинской энергетики, в частности за новую помощь перед зимой.

Глава государства отметил, что Украина постоянно поддерживает связь с партнерами и ищет дополнительные средства для ПВО. По его словам, от разведки поступила информация о том, что РФ готовит новую массированную атаку против Украины.

"Когда каждый день украинцы живут под угрозой ракетных и дроновых ударов, не может быть и речи о снятии санкций... Пока продолжается война, санкции должны сохраняться и усиливаться", — подчеркнул украинский лидер.

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Ранее Новини.LIVE со ссылкой на министра иностранных дел Украины Андрея Сибигу сообщал о подробностях встречи Зеленского и Трампа. В ходе беседы политики обсудили ряд важных вопросов, в частности энергетику и черноморское перемирие. Кроме того, речь шла о санкциях против РФ.

Также Новини.LIVE писал, что президент Украины Владимир Зеленский готов к переговорам с Путиным. Глава государства считает, что такая встреча должна состояться в трехстороннем формате. Правда, он сомневается в том, что кремлевский диктатор готов делать шаги к миру.

Владимир Зеленский Великобритания политики встреча Энди Бернем
Мария Чекарёва - редактор ленты новостей
Автор:
Мария Чекарёва

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