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Головна Новини дня Сибіга висловився щодо зустрічі Трампа і Зеленського

Сибіга висловився щодо зустрічі Трампа і Зеленського

Ua ru
23 вересня 2026 01:27
Сибіга прокоментував зустріч Зеленського і Трампа
Міністр МЗС України Андрій Сибіга. Фото: МЗС України

Зустріч президента України Володимира Зеленського і президента США Дональда Трампа, яка відбулася 22 вересня, була дуже продуктивною і конструктивною. Українська та американська команди продовжать працювати над завершенням війни. Одним із напрямом співпраці стане зміцнення оборонних можливостей, армії та далекобійних засобів.

Про це в коментарі журналістці Новини.LIVE Уляні Бойчук заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

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Що сказав очільник МЗС про зустріч Трампа і Зеленського 

Сибіга зазначив, що одними з тем зустрічі були енергетичне перемир'я і так зване Чорноморське перемир'я. Також йшлося про санкції, заморожені російські активи та подальшу ізоляцію РФ. Політик наголосив, що Україні потрібна підтримка США:

"Нам потрібна американське лідерство. Нам потрібна підтримка США. Нам потрібні лідерство та особиста залученість Дональда Трампа", — наголосив Андрій Сибіга. 

Раніше Новини.LIVE з посиланням на журналіста Axios Барака Равіда повідомляв, що спецпредставники президента США Стів Віткофф і Джаред Кушнер зустрінуться з делегаціями України та ЄС. Зустріч відбудеться ввечері 22 вересня. Під час неї обговорять пропозиції щодо деескалації війни.

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Також Новини.LIVE писав про готовність Зеленського до тристоронньої зустрічі. Президент України заявив, що хоче сісти за стіл переговорів щодо завершення війни. Водночас він зазначив, кремлівський диктатор Путін до цього, схоже, не готовий.

Володимир Зеленський США МЗС Дональд Трамп Андрій Сибіга політики
Марія Чекарьова - редактор стрічки новин
Автор:
Марія Чекарьова

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