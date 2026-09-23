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Сибига высказался по поводу встречи Трампа и Зеленского

Ua ru
23 сентября 2026 01:27
Сибига прокомментировал встречу Зеленского и Трампа
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига. Фото: МИД Украины

Встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа, которая состоялась 22 сентября, была очень продуктивной и конструктивной. Украинская и американская команды продолжат работу над завершением войны. Одним из направлений сотрудничества станет укрепление оборонного потенциала, армии и средств дальнего действия.

Об этом в комментарии журналистке Новини.LIVE Ульяне Бойчук заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

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Что сказал глава МИД о встрече Трампа и Зеленского

Сибига отметил, что одними из тем встречи были энергетическое перемирие и так называемое Черноморское перемирие. Также речь шла о санкциях, замороженных российских активах и дальнейшей изоляции РФ. Политик подчеркнул, что Украине нужна поддержка США:

"Нам нужно американское лидерство. Нам нужна поддержка США. Нам нужны лидерство и личное участие Дональда Трампа", — подчеркнул Андрей Сибига.

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на журналиста Axios Барака Равида сообщал, что спецпредставители президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер встретятся с делегациями Украины и ЕС. Встреча состоится вечером 22 сентября. Во время нее обсудят предложения касательно деэскалации войны.

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Также Новини.LIVE писал о готовности Зеленского к трехсторонней встрече. Президент Украины заявил, что хочет сесть за стол переговоров о завершении войны. В то же время он отметил, что кремлевский диктатор Путин к этому, похоже, не готов.

Владимир Зеленский США МИД Дональд Трамп Андрей Сибига политики
Мария Чекарёва - редактор ленты новостей
Автор:
Мария Чекарёва

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