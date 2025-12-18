Відео
Зеленський зустрівся із прем'єром Іспанії — про що говорили

Зеленський зустрівся із прем'єром Іспанії — про що говорили

Ua ru
Дата публікації: 18 грудня 2025 16:19
Зеленський провів зустріч із премʼєром Іспанії Педро Санчесом
Володимир Зеленський та Педро Санчес. Фото: ОПУ

У четвер, 18 грудня, президент України Володимир Зеленський провів зустріч із премʼєр-міністром Іспанії Педро Санчесом у Брюсселі. Сторони обговорили низку важливих питань, зокрема переговорний процес щодо досягнення миру в Україні.

Про це глава держави повідомив у Telegram.

Читайте також:

Зеленський зустрівся з Педро Санчесом

У Брюсселі президент України Володимир Зеленський провів зустріч із премʼєр-міністром Іспанії Педро Санчесом.

Лідери обговорили координацію позицій і кроків із Європою щодо переговорного процесу з командою президента США про досягнення достойного миру.

Глава держави наголосив: "важливо, щоб Європа була залучена на кожному етапі, адже мир має гарантувати суверенітет України та європейську безпеку". 

Крім того, президент подякував Педро Санчесу за продовження оборонної підтримки — рішення надати ракети для IRIS-T, участь у програмах PURL і SAFE. Окремо йшлося про актуальні потреби, насамперед посилення ППО.

Глава держави також відзначив підтримку з боку Іспанії всіх санкційних пакетів Євросоюзу проти Росії.

Зеленський зазначив, що Україна очікує, що 20-й пакет міститиме жорсткі заходи проти банківського сектору, тіньового флоту РФ, технологій подвійного використання, російських олігархів і пропагандистів.

Під час зустрічі окрему увагу лідери приділили руху України до членства у Євросоюзі, що також є важливим елементом гарантій безпеки.

Нагадаємо, що у листопаді цього року Зеленський вже зустрічався із прем'єром Іспанії.

Тоді ж, 18 листопада, під час офіційного візиту Зеленського до Іспанії між двома країнами було укладено низку важливих домовленостей.

Володимир Зеленський Іспанія ЄС війна в Україні Педро Санчес мирні переговори
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
