Зеленський провів зустріч із премʼєром Іспанії Педро Санчесом

Зеленський зустрівся із прем'єром Іспанії — про що говорили
У четвер, 18 грудня, президент України Володимир Зеленський провів зустріч із премʼєр-міністром Іспанії Педро Санчесом у Брюсселі. Сторони обговорили низку важливих питань, зокрема переговорний процес щодо досягнення миру в Україні.
Про це глава держави повідомив у Telegram.
Зеленський зустрівся з Педро Санчесом
У Брюсселі президент України Володимир Зеленський провів зустріч із премʼєр-міністром Іспанії Педро Санчесом.
Лідери обговорили координацію позицій і кроків із Європою щодо переговорного процесу з командою президента США про досягнення достойного миру.
Глава держави наголосив: "важливо, щоб Європа була залучена на кожному етапі, адже мир має гарантувати суверенітет України та європейську безпеку".
Крім того, президент подякував Педро Санчесу за продовження оборонної підтримки — рішення надати ракети для IRIS-T, участь у програмах PURL і SAFE. Окремо йшлося про актуальні потреби, насамперед посилення ППО.
Глава держави також відзначив підтримку з боку Іспанії всіх санкційних пакетів Євросоюзу проти Росії.
Зеленський зазначив, що Україна очікує, що 20-й пакет міститиме жорсткі заходи проти банківського сектору, тіньового флоту РФ, технологій подвійного використання, російських олігархів і пропагандистів.
Під час зустрічі окрему увагу лідери приділили руху України до членства у Євросоюзі, що також є важливим елементом гарантій безпеки.
Нагадаємо, що у листопаді цього року Зеленський вже зустрічався із прем'єром Іспанії.
Тоді ж, 18 листопада, під час офіційного візиту Зеленського до Іспанії між двома країнами було укладено низку важливих домовленостей.
Читайте Новини.LIVE!