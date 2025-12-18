Зеленский провел встречу с премьером Испании Педро Санчесом

Владимир Зеленский и Педро Санчес. Фото: ОПУ

В четверг, 18 декабря, президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с премьер-министром Испании Педро Санчесом в Брюсселе. Стороны обсудили ряд важных вопросов, в частности переговорный процесс по достижению мира в Украине.

Об этом глава государства сообщил в Telegram.

В Брюсселе президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с премьер-министром Испании Педро Санчесом.

Лидеры обсудили координацию позиций и шагов с Европой относительно переговорного процесса с командой президента США о достижении достойного мира.

Глава государства подчеркнул: "важно, чтобы Европа была вовлечена на каждом этапе, ведь мир должен гарантировать суверенитет Украины и европейскую безопасность".

Кроме того, президент поблагодарил Педро Санчеса за продолжение оборонной поддержки — решение предоставить ракеты для IRIS-T, участие в программах PURL и SAFE. Отдельно речь шла об актуальных потребностях, прежде всего усилении ПВО.

Глава государства также отметил поддержку со стороны Испании всех санкционных пакетов Евросоюза против России.

Зеленский отметил, что Украина ожидает, что 20-й пакет будет содержать жесткие меры против банковского сектора, теневого флота РФ, технологий двойного использования, российских олигархов и пропагандистов.

Во время встречи отдельное внимание лидеры уделили движению Украины к членству в Евросоюзе, что также является важным элементом гарантий безопасности.

Напомним, что в ноябре этого года Зеленский уже встречался с премьером Испании.

Тогда же, 18 ноября, во время официального визита Зеленского в Испанию между двумя странами был заключен ряд важных договоренностей.