Україна
Зеленський обговорив з експертами США шляхи досягнення миру

Зеленський обговорив з експертами США шляхи досягнення миру

Ua ru
Дата публікації: 18 жовтня 2025 12:06
Оновлено: 12:25
Зеленський обговорив із експертами США шляхи досягнення миру
Президент України Володимир Зеленський на зустрічі у США. Фото: Х Володимира Зеленського

У суботу, 18 жовтня, Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із керівниками провідних американських аналітичних центрів. Під час обговорення сторони зосередилися на ситуації на полі бою та можливих шляхах досягнення сталого миру.

Про це український лідер повідомив у Telegram.

Зеленський і аналітики США обговорили ситуацію на фронті

Як повідомив Зеленський, багато представників цих центрів уже співпрацюють з українськими фахівцями та військовими, допомагаючи шукати ефективні рішення для зміцнення обороноздатності країни.

Президент висловив подяку за їхню активну участь і підтримку.

"Дякую за змістовне обговорення та цікаві ідеї. Вдячний за щиру підтримку України й наших людей", — зазначив глава держави.

Зеленський зустрівся із аналітиками США
Зеленський і аналітики США обговорили ситуацію на фронті. Фото: X Володимира Зеленського
Зеленський зустрівся із аналітиками США
Переговори Української делегації та аналітиків США. Фото: X Володимира Зеленського

Нагадаємо, що після переговорів із президентом США Дональдом Трампом глава української держави Володимир Зеленський наголосив на важливості отримання від Сполучених Штатів реальних гарантій безпеки. За його словами, такі домовленості мають стати запобіжником від можливого повторного вторгнення Росії. 

Також у Вашингтоні Президент України Володимир Зеленський провів низку переговорів із європейськими лідерами, які відбулися одразу після його зустрічі з президентом США Дональдом Трампом.

Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
