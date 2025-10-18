Президент України Володимир Зеленський говорить із європейськими лідерами. Фото: ОПУ

У Вашингтоні Президент України Володимир Зеленський провів розмову з європейськими лідерами. Це відбулося після його зустрічі з лідером США Дональдом Трампом.

Про це глава держави повідомив у суботу, 18 жовтня, у Telegram.

Реклама

Читайте також:

Володимир Зеленський під час розмови із лідерами ЄС у Вашингтоні. Фото: ОПУ

Зеленський поговорив із європейськими лідерами — деталі

У Вашингтоні Президент України Володимир Зеленський провів спільну розмову з Прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером, Федеральним канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом, Головою Ради міністрів Італії Джорджею Мелоні, Президентом Фінляндії Александром Стуббом, Прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере, Прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском, Президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн, Президентом Європейської ради Антоніу Коштою та Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.

Глава держави поінформував про продуктивну й тривалу зустріч із Президентом США Дональдом Трампом, під час якої лідери говорили про ППО, потреби України та гарантії безпеки.

"Ми хочемо, щоб Сполучені Штати були частиною безпеки. Ми розраховуємо на лідерство США. І також ми говорили про програму PURL. Сполучені Штати й Президент відкрили для нас цей коридор", — зазначив Зеленський під час спілкування з журналістами.

Водночас він наголосив, що найголовніше зараз — захистити якнайбільше життів, гарантувати безпеку для України й посилити всіх нас у Європі. Президент подякував партнерам, які взяли участь у розмові, за підтримку України.

Лідери скоординували позиції та домовилися, що безпекові радники говоритимуть щодо наступних кроків.

Лідери ЄС підтримали Україну після зустрічі Зеленського з Трампом

Європейські лідери висловили підтримку Україні за підсумками зустрічі Володимира Зеленського та Дональда Трампа.

Після розмови українського лідера із західними лідерами за підсумками зустрічі з очільником Білого дому — майже всі вони опублікували дописи у соцмережі X з підтримкою на адресу України та Зеленського.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц написав:

"Президент Зеленський має повну підтримку Німеччини та наших європейських друзів на шляху до миру. Після його зустрічі з президентом Трампом ми скоординували і будемо супроводжувати наступні кроки. Зараз Україні потрібен план миру".

Скриншот повідомлення Мерца/X

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер написав:

"Я підтвердив нашу непохитну підтримку України в умовах російської агресії. Велика Британія продовжуватиме надавати гуманітарну допомогу та військову підтримку. Ми маємо домогтися справедливого і тривалого миру".

Скриншот повідомлення Стармера/X

Голова Європейської Ради Антоніу Кошта написав:

"Нашою спільною метою залишається справедливий і тривалий мир для України. Для його досягнення необхідна військова, фінансова та дипломатична підтримка, а також гарантії безпеки. Ми продовжимо тісно співпрацювати з нашими партнерами для досягнення цієї мети. На засіданні EUCO наступного тижня ми обговоримо конкретні кроки для посилення нашої підтримки та збільшення тиску на Росію з метою досягнення миру".

Скриншот повідомлення Антоніу Кошти/X

Президент Фінляндії Александр Стубб написав:

"Ми твердо підтримуємо Україну. Це передбачає військову та фінансову допомогу, гарантії безпеки, припинення вогню та мирний процес. Робота триває. Ніхто не хоче закінчення цієї війни більше, ніж українці".

Скриншот повідомлення Александра Стубба/X

Нагадаємо, що Дональд Трамп розкрив подробиці щодо тем, які обговорювалися під час зустрічі із Зеленським.

Також ми інформували про підсумки зустрічі Зеленського та Трампа 17 жовтня.