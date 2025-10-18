Видео
Главная Новости дня Зеленский поговорил с лидерами ЕС после встречи с Трампом

Зеленский поговорил с лидерами ЕС после встречи с Трампом

Ua ru
Дата публикации 18 октября 2025 09:16
обновлено: 09:16
Лидеры ЕС поддержали Украину после встречи Зеленского с Трампом
Президент Украины Владимир Зеленский говорит с европейскими лидерами. Фото: ОПУ

В Вашингтоне Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с европейскими лидерами. Это произошло после его встречи с лидером США Дональдом Трампом.

Об этом глава государства сообщил в субботу, 18 октября, в Telegram.

Владимир Зеленский во время разговора с лидерами ЕС в Вашингтоне. Фото: ОПУ

Зеленский поговорил с европейскими лидерами — детали

В Вашингтоне Президент Украины Владимир Зеленский провел совместный разговор с Премьер-министром Великобритании Киром Стармером, Федеральным канцлером Германии Фридрихом Мерцом, Председателем Совета министров Италии Джорджей Мелони, Президентом Финляндии Александром Стуббом, Премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере.Премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере, Премьер-министром Польши Дональдом Туском, Президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, Президентом Европейского совета Антониу Коштой и Генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

Глава государства проинформировал о продуктивной и длительной встрече с Президентом США Дональдом Трампом, во время которой лидеры говорили о ПВО, потребности Украины и гарантии безопасности.

"Мы хотим, чтобы Соединенные Штаты были частью безопасности. Мы рассчитываем на лидерство США. И также мы говорили о программе PURL. Соединенные Штаты и Президент открыли для нас этот коридор", — отметил Зеленский во время общения с журналистами.

В то же время он подчеркнул, что самое главное сейчас — защитить как можно больше жизней, гарантировать безопасность для Украины и усилить всех нас в Европе. Президент поблагодарил партнеров, которые приняли участие в разговоре, за поддержку Украины.

Лидеры скоординировали позиции и договорились, что советники по безопасности будут говорить о следующих шагах.

Лидеры ЕС поддержали Украину после встречи Зеленского с Трампом

Европейские лидеры выразили поддержку Украине по итогам встречи Владимира Зеленского и Дональда Трампа.

После разговора украинского лидера с западными лидерами по итогам встречи с главой Белого дома — почти все они опубликовали сообщения в соцсети X с поддержкой в адрес Украины и Зеленского.

Канцлер Германии Фридрих Мерц написал:

"Президент Зеленский имеет полную поддержку Германии и наших европейских друзей на пути к миру. После его встречи с президентом Трампом мы скоординировали и будем сопровождать следующие шаги. Сейчас Украине нужен план мира".

Мерц
Скриншот сообщения Мерца/X

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер написал:

"Я подтвердил нашу непоколебимую поддержку Украины в условиях российской агрессии. Великобритания будет продолжать оказывать гуманитарную помощь и военную поддержку. Мы должны добиться справедливого и длительного мира".

Стармер
Скриншот сообщения Стармера/X

Председатель Европейского Совета Антониу Кошта написал:

"Нашей общей целью остается справедливый и длительный мир для Украины. Для его достижения необходима военная, финансовая и дипломатическая поддержка, а также гарантии безопасности. Мы продолжим тесно сотрудничать с нашими партнерами для достижения этой цели. На заседании EUCO на следующей неделе мы обсудим конкретные шаги для усиления нашей поддержки и увеличения давления на Россию с целью достижения мира".

Кошта
Скриншот сообщения Антониу Кошти/X

Президент Финляндии Александр Стубб написал:

"Мы твердо поддерживаем Украину. Это предусматривает военную и финансовую помощь, гарантии безопасности, прекращение огня и мирный процесс. Работа продолжается. Никто не хочет окончания этой войны больше, чем украинцы".

Стубб
Скриншот сообщения Александра Стубба/X

Напомним, что Дональд Трамп раскрыл подробности относительно тем, которые обсуждались во время встречи с Зеленским.

Также мы информировали об итогах встречи Зеленского и Трампа 17 октября.

Владимир Зеленский переговоры Дональд Трамп Европа ЕС
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
