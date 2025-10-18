Видео
Україна
Зеленский обсудил с экспертами США пути достижения мира

Зеленский обсудил с экспертами США пути достижения мира

Ua ru
Дата публикации 18 октября 2025 12:06
обновлено: 13:05
Зеленский обсудил с экспертами США пути достижения мира
Президент Украины Владимир Зеленский на встрече в США. Фото: Х Владимира Зеленского

В субботу, 18 октября, Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с руководителями ведущих американских аналитических центров. При обсуждении стороны сосредоточились на ситуации на поле боя и возможных путях достижения устойчивого мира.

Об этом украинский лидер сообщил в Telegram.

Зеленский и аналитики США обсудили ситуацию на фронте

Как сообщил Зеленский, многие представители этих центров уже сотрудничают с украинскими специалистами и военными, помогая искать эффективные решения для укрепления обороноспособности страны.

Президент выразил благодарность за их активное участие и поддержку.

"Спасибо за содержательное обсуждение и интересные идеи. Благодарен за искреннюю поддержку Украины и наших людей", — отметил глава государства.

Зеленський зустрівся із аналітиками США
Зеленский и аналитики США обсудили ситуацию на фронте. Фото: X Владимира Зеленского
Зеленський зустрівся із аналітиками США
Переговоры украинской делегации и аналитиков США. Фото: X Владимира Зеленского

Напомним, что после переговоров с президентом США Дональдом Трампом глава украинского государства Владимир Зеленский отметил важность получения от Соединенных Штатов реальных гарантий безопасности. По его словам, такие договоренности должны стать предохранителем от возможного повторного вторжения России.

Также в Вашингтоне Президент Украины Владимир Зеленский провел ряд переговоров с европейскими лидерами, которые состоялись сразу после его встречи с президентом США Дональдом Трампом.

Владимир Зеленский США переговоры Украина война в Украине
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
