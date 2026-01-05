Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Зеленський зустрівся із генерал-майором СБУ Покладом — що відомо

Зеленський зустрівся із генерал-майором СБУ Покладом — що відомо

Ua ru
Дата публікації: 5 січня 2026 15:06
Зеленський зустрівся із генерал-майором СБУ Покладом 5 січня — що відомо
Президент України Володимир Зеленський. Фото: Зеленський/Telegram

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з генерал-майором Служби безпеки України Олександром Покладом. Під час зустрічі йшлося про подальше посилення захисту української державності. 

Про це Зеленський повідомив в офіційному Telegram-каналі у понеділок, 5 січня 

Реклама
Читайте також:

Контррозвідка та нові операції СБУ

Володимир Зеленський  зустрівся з генерал-майором Служби безпеки України Олександром Покладом. Вони обговорили захист державності України.  За словами президента, контррозвідувальна робота в СБУ суттєво посилились і буде розвиватись і надалі. 

Зеленський зустрівся із генерал-майором СБУ Покладом — що відомо - фото 1
Допис Зеленського у Telegram. Фото: скриншот

"Обговорили цілком конкретні завдання та операції для того, щоб російські окупанти відчували ще більше міць нашої Служби безпеки України. Слава Україні!" – зазначив Зеленський.

Нагадаємо, що Зеленський зустрівся з Малюком та подякував йому за роботу. Вони говорили про кандидатури на посаду нового глави СБУ. 

Раніше ми також інформували, що Зеленський зустрівся з полковником СБУ Козаком. Вони обговорили потенціал СБУ.

Володимир Зеленський СБУ президент зустріч генерал
Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації