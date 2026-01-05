Зеленський зустрівся із генерал-майором СБУ Покладом 5 січня — що відомо

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Зеленський/Telegram

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з генерал-майором Служби безпеки України Олександром Покладом. Під час зустрічі йшлося про подальше посилення захисту української державності.

Про це Зеленський повідомив в офіційному Telegram-каналі у понеділок, 5 січня

Контррозвідка та нові операції СБУ

Володимир Зеленський зустрівся з генерал-майором Служби безпеки України Олександром Покладом. Вони обговорили захист державності України. За словами президента, контррозвідувальна робота в СБУ суттєво посилились і буде розвиватись і надалі.

Допис Зеленського у Telegram. Фото: скриншот

"Обговорили цілком конкретні завдання та операції для того, щоб російські окупанти відчували ще більше міць нашої Служби безпеки України. Слава Україні!" – зазначив Зеленський.

