Зеленський зустрівся із генерал-майором СБУ Покладом 5 січня — що відомо

Зеленський зустрівся із генерал-майором СБУ Покладом — що відомо
Президент України Володимир Зеленський зустрівся з генерал-майором Служби безпеки України Олександром Покладом. Під час зустрічі йшлося про подальше посилення захисту української державності.
Про це Зеленський повідомив в офіційному Telegram-каналі у понеділок, 5 січня
Контррозвідка та нові операції СБУ
Володимир Зеленський зустрівся з генерал-майором Служби безпеки України Олександром Покладом. Вони обговорили захист державності України. За словами президента, контррозвідувальна робота в СБУ суттєво посилились і буде розвиватись і надалі.
"Обговорили цілком конкретні завдання та операції для того, щоб російські окупанти відчували ще більше міць нашої Служби безпеки України. Слава Україні!" – зазначив Зеленський.
Нагадаємо, що Зеленський зустрівся з Малюком та подякував йому за роботу. Вони говорили про кандидатури на посаду нового глави СБУ.
Раніше ми також інформували, що Зеленський зустрівся з полковником СБУ Козаком. Вони обговорили потенціал СБУ.
