Зеленский встретился с генерал-майором СБУ Покладом 5 января - что известно

Зеленский встретился с генерал-майором СБУ Покладом — детали
Президент Украины Владимир Зеленский встретился с генерал-майором Службы безопасности Украины Александром Покладом. Во время встречи речь шла о дальнейшем усилении защиты украинской государственности.
Об этом Зеленский сообщил в официальном Telegram-канале в понедельник, 5 января
Контрразведка и новые операции СБУ
Владимир Зеленский встретился с генерал-майором Службы безопасности Украины Александром Покладом. Они обсудили защиту государственности Украины. По словам президента, контрразведывательная работа в СБУ существенно усилились и будет развиваться и в дальнейшем.
"Обсудили вполне конкретные задачи и операции для того, чтобы российские оккупанты чувствовали еще больше мощь нашей Службы безопасности Украины. Слава Украине!" — отметил Зеленский.
Напомним, что Зеленский встретился с Малюком и поблагодарил его за работу. Они говорили о кандидатурах на должность нового главы СБУ.
Ранее мы также информировали, что Зеленский встретился с полковником СБУ Козаком. Они обсудили потенциал СБУ.
