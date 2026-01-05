Видео
Україна
Видео

Зеленский встретился с генерал-майором СБУ Покладом — детали

Дата публикации 5 января 2026 15:06
Зеленский встретился с генерал-майором СБУ Покладом 5 января - что известно
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Зеленский/Telegram

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с генерал-майором Службы безопасности Украины Александром Покладом. Во время встречи речь шла о дальнейшем усилении защиты украинской государственности.

Об этом Зеленский сообщил в официальном Telegram-канале в понедельник, 5 января

Читайте также:

Контрразведка и новые операции СБУ

Владимир Зеленский встретился с генерал-майором Службы безопасности Украины Александром Покладом. Они обсудили защиту государственности Украины. По словам президента, контрразведывательная работа в СБУ существенно усилились и будет развиваться и в дальнейшем.

Зеленський зустрівся із генерал-майором СБУ Покладом — що відомо - фото 1
Сообщение Зеленского в Telegram. Фото: скриншот

"Обсудили вполне конкретные задачи и операции для того, чтобы российские оккупанты чувствовали еще больше мощь нашей Службы безопасности Украины. Слава Украине!" — отметил Зеленский.

Напомним, что Зеленский встретился с Малюком и поблагодарил его за работу. Они говорили о кандидатурах на должность нового главы СБУ.

Ранее мы также информировали, что Зеленский встретился с полковником СБУ Козаком. Они обсудили потенциал СБУ.

Владимир Зеленский СБУ президент встреча генерал
Руслан Кулешов - редактор
Автор:
Руслан Кулешов
