Зеленский встретился с генерал-майором СБУ Покладом 5 января - что известно

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Зеленский/Telegram

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с генерал-майором Службы безопасности Украины Александром Покладом. Во время встречи речь шла о дальнейшем усилении защиты украинской государственности.

Об этом Зеленский сообщил в официальном Telegram-канале в понедельник, 5 января

Контрразведка и новые операции СБУ

Владимир Зеленский встретился с генерал-майором Службы безопасности Украины Александром Покладом. Они обсудили защиту государственности Украины. По словам президента, контрразведывательная работа в СБУ существенно усилились и будет развиваться и в дальнейшем.

Сообщение Зеленского в Telegram. Фото: скриншот

"Обсудили вполне конкретные задачи и операции для того, чтобы российские оккупанты чувствовали еще больше мощь нашей Службы безопасности Украины. Слава Украине!" — отметил Зеленский.

Напомним, что Зеленский встретился с Малюком и поблагодарил его за работу. Они говорили о кандидатурах на должность нового главы СБУ.

Ранее мы также информировали, что Зеленский встретился с полковником СБУ Козаком. Они обсудили потенциал СБУ.