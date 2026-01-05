Зеленський зустрівся із полковником СБУ Козаком 5 січня — про що йшлося

термінова

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з полковником Служби безпеки України Василем Козаком. Вони обговорили бачення потенціалу СБУ та захист країни у війні.

Про це Зеленський повідомив в офіційному Telegram-каналі у понеділок, 5 січня.

Бойові операції та посилення СБУ

Володимир Зеленський зустрівся з полковником СБУ Василем Козаком, який займається плануванням та реалізацією активних українських операцій проти РФ.

Президент повідомив, що за ці бойові результати він мав честь нагородити Козака почесним званням Героя України. Зеленський та Козак обговорили бачення полковником потенціалу СБУ та захисту України.

"Маємо використати в інтересах держави та людей, незалежності та суверенітету України максимум із можливого. Країна буде зміцнюватись. Слава Україні!", — зазначив Зеленський.

