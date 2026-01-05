Відео
Зеленський зустрівся із полковником СБУ Козаком — про що йшлося

Дата публікації: 5 січня 2026 14:15
Зеленський зустрівся із полковником СБУ Козаком 5 січня — про що йшлося
термінова

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з полковником Служби безпеки України Василем Козаком. Вони обговорили бачення потенціалу СБУ та захист країни у війні.

Про це Зеленський повідомив в офіційному Telegram-каналі у понеділок, 5 січня. 

Бойові операції та посилення СБУ

Володимир Зеленський зустрівся з полковником СБУ Василем Козаком, який займається плануванням та реалізацією активних українських операцій проти РФ. 

Зеленський зустрівся із полковником СБУ Козаком — про що йшлося - фото 1
Допис Зеленського у Telegram. Фото: скриншот

Президент повідомив, що за ці бойові результати він мав честь нагородити Козака почесним званням Героя України. Зеленський та Козак обговорили бачення полковником потенціалу СБУ та захисту України. 

"Маємо використати в інтересах держави та людей, незалежності та суверенітету України максимум із можливого. Країна буде зміцнюватись. Слава Україні!", — зазначив Зеленський.

Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
