Зеленський зустрівся із фракцією монобільшості: обговорили євроінтеграцію
Президент України Володимир Зеленський 20 травня зустрівся з представниками фракції монобільшості у Верховній Раді. Розмова стосувалася ключових питань, які нині перебувають на порядку денному українського парламенту.
Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Володимира Зеленського.
"Зустріч із представниками фракції монобільшості в українському парламенті. Хороша розмова, дуже змістовна. Готуємося до засідань", — розповів Зеленський.
За його словами, під час цієї зустрічі обговорили ключові питання, які зараз є на порядку денному в парламенті. Зокрема, те, що потрібно для стійкості нашої держави й для руху України у Євросоюз.
Як писали Новини.LIVE, 20 травня Зеленський провів розмову з президентом Сербії Александром Вучичем. Україна розраховує на взаємовигідні домовленості, зокрема щодо відновлення переговорів про зону вільної торгівлі із країною.
Водночас президент повідомляв, що Росія готує напади з Білорусі та Брянської області. Ворог хоче наступати на Чернігівсько-Київський напрямок.