Зеленський зустрівся із фракцією монобільшості: обговорили євроінтеграцію

Володимир Зеленський. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент України Володимир Зеленський 20 травня зустрівся з представниками фракції монобільшості у Верховній Раді. Розмова стосувалася ключових питань, які нині перебувають на порядку денному українського парламенту.

"Зустріч із представниками фракції монобільшості в українському парламенті. Хороша розмова, дуже змістовна. Готуємося до засідань", — розповів Зеленський.

За його словами, під час цієї зустрічі обговорили ключові питання, які зараз є на порядку денному в парламенті. Зокрема, те, що потрібно для стійкості нашої держави й для руху України у Євросоюз.

Як писали Новини.LIVE, 20 травня Зеленський провів розмову з президентом Сербії Александром Вучичем. Україна розраховує на взаємовигідні домовленості, зокрема щодо відновлення переговорів про зону вільної торгівлі із країною.

