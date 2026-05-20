Зеленський зустрівся із фракцією монобільшості: обговорили євроінтеграцію

Зеленський зустрівся із фракцією монобільшості: обговорили євроінтеграцію

Дата публікації: 20 травня 2026 20:45
Володимир Зеленський. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент України Володимир Зеленський 20 травня зустрівся з представниками фракції монобільшості у Верховній Раді. Розмова стосувалася ключових питань, які нині перебувають на порядку денному українського парламенту.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Володимира Зеленського. 

"Зустріч із представниками фракції монобільшості в українському парламенті. Хороша розмова, дуже змістовна. Готуємося до засідань", — розповів Зеленський. 

За його словами, під час цієї зустрічі обговорили ключові питання, які зараз є на порядку денному в парламенті. Зокрема, те, що потрібно для стійкості нашої держави й для руху України у Євросоюз.

Як писали Новини.LIVE, 20 травня Зеленський провів розмову з президентом Сербії Александром Вучичем. Україна розраховує на взаємовигідні домовленості, зокрема щодо відновлення переговорів про зону вільної торгівлі із країною. 

Водночас президент повідомляв, що Росія готує напади з Білорусі та Брянської області. Ворог хоче наступати на Чернігівсько-Київський напрямок.

Володимир Зеленський Україна народні депутати
Карина Приходько - Редактор
Карина Приходько
