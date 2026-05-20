Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Гламур
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Зеленский встретился с фракцией монобольшинства: обсудили евроинтеграцию

Зеленский встретился с фракцией монобольшинства: обсудили евроинтеграцию

Ua ru
Дата публикации 20 мая 2026 20:45
Зеленский встретился с фракцией монобольшинства: обсудили евроинтеграцию
Владимир Зеленский. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент Украины Владимир Зеленский 20 мая встретился с представителями фракции монобольшинства в Верховной Раде. Разговор касался ключевых вопросов, которые сейчас находятся на повестке дня украинского парламента.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Владимира Зеленского.

Встреча Зеленского с фракцией монобольшинства

"Встреча с представителями фракции монобольшинства в украинском парламенте. Хороший разговор, очень содержательный. Готовимся к заседаниям", — рассказал Зеленский.

По его словам, во время этой встречи обсудили ключевые вопросы, которые сейчас есть на повестке дня в парламенте. В частности, то, что нужно для устойчивости нашего государства и для движения Украины в Евросоюз.

Как писали Новини.LIVE, 20 мая Зеленский провел разговор с президентом Сербии Александром Вучичем. Украина рассчитывает на взаимовыгодные договоренности, в частности о возобновлении переговоров о зоне свободной торговли со страной.

Читайте также:

В то же время президент сообщал, что Россия готовит нападения из Беларуси и Брянской области. Враг хочет наступать на Черниговско-Киевское направление.

Владимир Зеленский Украина народные депутаты
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации