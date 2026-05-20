Зеленский встретился с фракцией монобольшинства: обсудили евроинтеграцию

Владимир Зеленский. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент Украины Владимир Зеленский 20 мая встретился с представителями фракции монобольшинства в Верховной Раде. Разговор касался ключевых вопросов, которые сейчас находятся на повестке дня украинского парламента.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Владимира Зеленского.

"Встреча с представителями фракции монобольшинства в украинском парламенте. Хороший разговор, очень содержательный. Готовимся к заседаниям", — рассказал Зеленский.

По его словам, во время этой встречи обсудили ключевые вопросы, которые сейчас есть на повестке дня в парламенте. В частности, то, что нужно для устойчивости нашего государства и для движения Украины в Евросоюз.

Как писали Новини.LIVE, 20 мая Зеленский провел разговор с президентом Сербии Александром Вучичем. Украина рассчитывает на взаимовыгодные договоренности, в частности о возобновлении переговоров о зоне свободной торговли со страной.

В то же время президент сообщал, что Россия готовит нападения из Беларуси и Брянской области. Враг хочет наступать на Черниговско-Киевское направление.