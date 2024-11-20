Зеленський зустрівся з директоркою Світового банку Анною Б’єрде

Зеленський та Анна Б’єрде. Фото: Офіс президента

Президент Володимир Зеленський провів зустріч із керівною директоркою Світового банку з питань операційної діяльності Анною Б’єрде. Глава держави подякував за надану Україні підтримку з боку Світового банку.

Подробиці зустрічі Зеленський повідомив у середу, 20 листопада.

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Під час зустрічі сторони обговорили консолідацію фінансової допомоги та програми підтримки України.

"Світовий банк, ваша команда допомагають нам від самого початку російського вторгнення, і ми справді цінуємо наші взаємини", — сказав президент.

Зеленський наголосив, що Україна сподівається на продовження співпраці зі Світовим банком і зараз, і після закінчення війни задля відновлення країни.

Глава держави відзначив важливість створення Спеціального трастового фонду (FIF), який допоможе країнам G7 надати Україні додаткове фінансування. Він також висловив сподівання на якнайшвидше завершення всіх формальних процедур.

Зустріч двох делегацій. Фото: Офіс Президента

Раніше Зеленський провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском. Під час розмови сторони обговорили ключові питання оборонної співпраці, підтримки України на міжнародній арені та майбутнє головування Польщі в Раді ЄС.

Нагадаємо, нещодавно американський президент Джо Байден оголосив про надання Україні нового пакета допомоги.