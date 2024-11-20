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Зеленский встретился с директором Всемирного банка Анной Бьерде

20 ноября 2024 21:39
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор
Зеленский встретился с директором Всемирного банка Анной Бьерде
Зеленский и Анна Бьерде. Фото: Офис президента
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор

Президент Владимир Зеленский провел встречу с управляющим директором Всемирного банка по операционной деятельности Анной Бьерде. Глава государства поблагодарил за оказанную Украине поддержку со стороны Всемирного банка.

Подробности встречи Зеленский сообщил в среду, 20 ноября.

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В ходе встречи стороны обсудили консолидацию финансовой помощи и программы поддержки Украины.

"Всемирный банк, ваша команда помогают нам с самого начала российского вторжения, и мы действительно ценим наши отношения", — сказал президент.

Зеленский подчеркнул, что Украина надеется на продолжение сотрудничества с Всемирным банком и сейчас, и после окончания войны для восстановления страны.

Глава государства отметил важность создания Специального трастового фонда (FIF), который поможет странам G7 предоставить Украине дополнительное финансирование. Он также выразил надежду на скорейшее завершение всех формальных процедур.

зустріч делегацій
Встреча двух делегаций. Фото: Офис Президента

Ранее Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Польши Дональдом Туском. В ходе разговора стороны обсудили ключевые вопросы оборонного сотрудничества, поддержки Украины на международной арене и предстоящее председательство Польши в Совете ЕС.

Напомним, недавно американский президент Джо Байден объявил о предоставлении Украине нового пакета помощи.

Владимир Зеленский Всемирный банк финансовая помощь Украина финансы

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