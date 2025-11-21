Зеленський вшанував героїв у День Гідності та Свободи

Зеленський зробив заяву у День Гідності та Свободи — відео
У п'ятницю, 21 листопада, у День Гідності та Свободи Президент України Володимир Зеленський і перша леді Олена Зеленська вшанували пам'ять українців, які загинули під час Революції Гідності. Глава держави подякував всім, хто нині бʼється заради нашої держави.
Відповідний допис Володимир Зеленський опублікував у Telegram.
Зеленський вшанував пам'ять Героїв Небесної Сотні
У День Гідності та Свободи Президент України Володимир Зеленський і перша леді Олена Зеленська вшанували пам'ять українців, які загинули під час Революції Гідності.
Володимир та Олена Зеленські встановили лампадки до хреста на Алеї Героїв Небесної Сотні.
У соціальних мережах вони зазначили, що цей день для українців передусім — ушанування того, якою є ціна незалежності для України та скільки сил в основі реального суверенітету.
"Сьогодні День Гідності та Свободи — і це передусім для українців ушанування того, якою є ціна незалежності для України та скільки сил в основі реального суверенітету. Сьогодні ми згадуємо всіх, хто в різні часи виборював право для України бути вільною, незалежною, сильною державою і хто став для світу символом людської гідності та справедливості.
З таким сусідом, як Росія, захист власної гідності, свободи та незалежності, — надзвичайно складне завдання, але без цього український народ не зберегти.
І тому так важливо, що українці не здаються, захищають принципові речі й завдяки своїй силі змінюють перебіг історії, щоб Україна жила й розвивалася. Дякую всім, хто бʼється заради нашої держави як заради самого себе. Слава Україні! Слава кожному українському герою!", — написав президент.
Раніше ми пояснювали, чим важливий День Гідності та Свободи для українців.
Також ми розповідали про День сержанта ЗСУ — історію свята та роль професії під час війни.
Читайте Новини.LIVE!