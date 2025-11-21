Відео
Україна
Зеленський зробив заяву у День Гідності та Свободи — відео

Зеленський зробив заяву у День Гідності та Свободи — відео

Ua ru
Дата публікації: 21 листопада 2025 10:42
Оновлено: 11:11
Зеленський вшанував героїв у День Гідності та Свободи
Президент України Володимир Зеленський та перша леді України Олена Зеленська вшановують пам'ять Героїв Небесної Сотні. Фото: ОПУ

У п'ятницю, 21 листопада, у День Гідності та Свободи Президент України Володимир Зеленський і перша леді Олена Зеленська вшанували пам'ять українців, які загинули під час Революції Гідності. Глава держави подякував всім, хто нині бʼється заради нашої держави.

Відповідний допис Володимир Зеленський опублікував у Telegram.

Читайте також:

Зеленський вшанував пам'ять Героїв Небесної Сотні

У День Гідності та Свободи Президент України Володимир Зеленський і перша леді Олена Зеленська вшанували пам'ять українців, які загинули під час Революції Гідності.

Володимир та Олена Зеленські встановили лампадки до хреста на Алеї Героїв Небесної Сотні.

Зеленський
Подружжя Зеленських вшановують пам'ять Героїв Небесної Сотні. Фото: ОПУ

У соціальних мережах вони зазначили, що цей день для українців передусім — ушанування того, якою є ціна незалежності для України та скільки сил в основі реального суверенітету.

День Гідності та Свободи
Зеленські вшановують пам'ять Героїв Небесної Сотні. Фото: ОПУ

"Сьогодні День Гідності та Свободи — і це передусім для українців ушанування того, якою є ціна незалежності для України та скільки сил в основі реального суверенітету. Сьогодні ми згадуємо всіх, хто в різні часи виборював право для України бути вільною, незалежною, сильною державою і хто став для світу символом людської гідності та справедливості.

З таким сусідом, як Росія, захист власної гідності, свободи та незалежності, — надзвичайно складне завдання, але без цього український народ не зберегти. 
 
І тому так важливо, що українці не здаються, захищають принципові речі й завдяки своїй силі змінюють перебіг історії, щоб Україна жила й розвивалася. Дякую всім, хто бʼється заради нашої держави як заради самого себе. Слава Україні! Слава кожному українському герою!", — написав президент.

Раніше ми пояснювали, чим важливий День Гідності та Свободи для українців.

Також ми розповідали про День сержанта ЗСУ — історію свята та роль професії під час війни.

Володимир Зеленський війна в Україні День Гідності і Свободи пам'ять українські військові
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
