Зеленский почтил героев в День Достоинства и Свободы

Президент Украины Владимир Зеленский и первая леди Украины Елена Зеленская чтят память Героев Небесной Сотни. Фото: ОПУ

В пятницу, 21 ноября, в День Достоинства и Свободы Президент Украины Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская почтили память украинцев, погибших во время Революции Достоинства. Глава государства поблагодарил всех, кто сейчас сражается ради нашего государства.

Соответствующее сообщение Владимир Зеленский опубликовал в Telegram.

Владимир и Елена Зеленские установили лампадки к кресту на Аллее Героев Небесной Сотни.

Супруги Зеленские чтят память Героев Небесной Сотни. Фото: ОПУ

В социальных сетях они отметили, что этот день для украинцев прежде всего — чествование того, какова цена независимости для Украины и сколько сил в основе реального суверенитета.

Зеленские чтят память Героев Небесной Сотни. Фото: ОПУ

"Сегодня День Достоинства и Свободы — и это прежде всего для украинцев чествование того, какова цена независимости для Украины и сколько сил в основе реального суверенитета. Сегодня мы вспоминаем всех, кто в разное время боролся за право для Украины быть свободным, независимым, сильным государством и кто стал для мира символом человеческого достоинства и справедливости.

С таким соседом, как Россия, защита собственного достоинства, свободы и независимости — чрезвычайно сложная задача, но без этого украинский народ не сохранить.



И поэтому так важно, что украинцы не сдаются, защищают принципиальные вещи и благодаря своей силе меняют ход истории, чтобы Украина жила и развивалась. Спасибо всем, кто сражается ради нашего государства как ради самого себя. Слава Украине! Слава каждому украинскому герою!", — написал президент.

