Зеленський зробив заяву щодо перейменування Донбасу в "Донніленд"

Володимир Зеленський. Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський прокоментував повідомлення про нібито пропозицію перейменування підконтрольних територій Донбасу на честь американського президента Дональда Трампа. Глава держави наголосив, що для України ключовим залишається не назва, а збереження цих земель у складі держави.

Про це президент заявив під час спілкування з журналістами в середу, 22 квітня, передає Новини.LIVE.

Зеленський прокоментував можливе перейменування Донбасу

"Під час моїх переговорів інших термінів, ніж Донецька область, Луганська область, наш Донбас, територія України, інших термінів немає, відповідно є документи, в яких все це зазначено. Що стосується інших назв, я не можу вам коментувати будь-які діалоги між сторонами", — зазначив Зеленський.

Він підкреслив, що Україна не розглядає жодних альтернативних назв для своїх територій.

"На мій погляд, головне, щоб Донецька область, Луганська область залишалась українською землею, щоб не було "Путінленду"", — наголосив президент.

Як раніше повідомляли Новини.LIVE, американське видання The New York Times заявило, що українська команда під час переговорів жартома пропонували назву "Донніленд" для частини Донбасу, щоб вплинути на позицію США та не допустити передачі регіону під контроль РФ. Водночас цей варіант не закріплений у жодних офіційних документах.

Крім того, Володимир Зеленський заявив, що вихід України з Донбасу — це "безвідповідальний крок". Він наголосив, що наразі немає ждних гарантій безпеки для України.