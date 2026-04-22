Зеленский сделал заявление о переименовании Донбасса в "Донниленд"

Владимир Зеленский. Фото: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал сообщения о якобы предложении переименования подконтрольных территорий Донбасса в честь американского президента Дональда Трампа. Глава государства подчеркнул, что для Украины ключевым остается не название, а сохранение этих земель в составе государства.

Об этом президент заявил во время общения с журналистами в среду, 22 апреля, передает Новини.LIVE.

Зеленский прокомментировал возможное переименование Донбасса

"Во время моих переговоров других терминов, чем Донецкая область, Луганская область, наш Донбасс, территория Украины, других терминов нет, соответственно есть документы, в которых все это указано. Что касается других названий, я не могу вам комментировать любые диалоги между сторонами", — отметил Зеленский.

Он подчеркнул, что Украина не рассматривает никаких альтернативных названий для своих территорий.

"На мой взгляд, главное, чтобы Донецкая область, Луганская область оставалась украинской землей, чтобы не было "Путинленда"", — подчеркнул президент.

Как ранее сообщали Новини.LIVE, американское издание The New York Times заявило, что украинская команда во время переговоров в шутку предлагали название "Донниленд" для части Донбасса, чтобы повлиять на позицию США и не допустить передачи региона под контроль РФ. В то же время этот вариант не закреплен ни в каких официальных документах.

Кроме того, Владимир Зеленский заявил, что выход Украины из Донбасса — это "безответственный шаг". Он подчеркнул, что пока нет никаких гарантий безопасности для Украины.