Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМодаМир туризмаКультРынок недвижимостиГламурТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУСтильМентальное здоровьеГороскопFashionЕвровидениеНацотборПередоваяПутешествияТрадицииПогодаПолитикаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксЗдоровьеУкраина АрхивРезервОгоПризывЭкономистКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Зеленский сделал заявление о переименовании Донбасса в "Донниленд"

Зеленский сделал заявление о переименовании Донбасса в "Донниленд"

Ua ru
Дата публикации 22 апреля 2026 21:28
Зеленский сделал заявление о переименовании Донбасса в "Донниленд"
Владимир Зеленский. Фото: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал сообщения о якобы предложении переименования подконтрольных территорий Донбасса в честь американского президента Дональда Трампа. Глава государства подчеркнул, что для Украины ключевым остается не название, а сохранение этих земель в составе государства.

Об этом президент заявил во время общения с журналистами в среду, 22 апреля, передает Новини.LIVE.

Зеленский прокомментировал возможное переименование Донбасса

"Во время моих переговоров других терминов, чем Донецкая область, Луганская область, наш Донбасс, территория Украины, других терминов нет, соответственно есть документы, в которых все это указано. Что касается других названий, я не могу вам комментировать любые диалоги между сторонами", — отметил Зеленский.

Он подчеркнул, что Украина не рассматривает никаких альтернативных названий для своих территорий.

"На мой взгляд, главное, чтобы Донецкая область, Луганская область оставалась украинской землей, чтобы не было "Путинленда"", — подчеркнул президент.

Читайте также:

Как ранее сообщали Новини.LIVE, американское издание The New York Times заявило, что украинская команда во время переговоров в шутку предлагали название "Донниленд" для части Донбасса, чтобы повлиять на позицию США и не допустить передачи региона под контроль РФ. В то же время этот вариант не закреплен ни в каких официальных документах.

Кроме того, Владимир Зеленский заявил, что выход Украины из Донбасса — это "безответственный шаг". Он подчеркнул, что пока нет никаких гарантий безопасности для Украины.

Владимир Зеленский Донбасс переименования
Мария Коробова - Редактор ленты новостей
Автор:
Мария Коробова
Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации