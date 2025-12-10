Відео
Головна Новини дня Зеленський зробив заяву щодо майбутніх виборів президента

Зеленський зробив заяву щодо майбутніх виборів президента

Ua ru
Дата публікації: 10 грудня 2025 21:33
Вибори в Україні - Зеленський зробив заяву
Володимир Зеленський. Фото: кадр з відео

Президент України Володимир Зеленський заявив, що не допустить жодних спекуляцій проти країни на темі виборів. Він підкреслив важливість законних відповідей на всі питання щодо цього процесу.

Про це голова держави заявив під час вечірнього звернення у середу, 10 грудня.

Президент наголосив, що, якщо партнери, зокрема ключовий союзник у Вашингтоні, обговорюють вибори в умовах воєнного стану, Україна має надати чіткі юридичні відповіді на кожен сумнів.

"Тиск нам точно не потрібен", — зазначив глава держави.

Він також очікує, що народні депутати запропонують своє бачення вирішення політичних питань.

Зеленський підкреслив, що безпекові виклики залежать від міжнародних партнерів, передусім від США, тоді як політичні та юридичні питання мають отримати відповіді від самої України.

"І це буде. Слава Україні!", — запевнив президент.

Нагадаємо, напередодні Дональд Трамп заявив, що Україна має провести вибори навіть під час війни. Він наголосив, що "відсутність голосування протягом тривалого часу викликає питання щодо демократичності процесу". 

Водночас в ЄС заявили, що Зеленський залишається легітимним лідером держави та підкреслили складність нинішньої ситуації через триваючу агресію Росії.

Володимир Зеленський США війна вибори президент
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
