Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКино и сериалыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Зеленский сделал заявление о будущих выборах президента

Зеленский сделал заявление о будущих выборах президента

Ua ru
Дата публикации 10 декабря 2025 21:33
Выборы в Украине - Зеленский сделал заявление
Владимир Зеленский. Фото: кадр из видео

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не допустит никаких спекуляций против страны на теме выборов. Он подчеркнул важность законных ответов на все вопросы относительно этого процесса.

Об этом глава государства заявил во время вечернего обращения в среду, 10 декабря.

Реклама
Читайте также:

Выборы в Украине

Президент подчеркнул, что, если партнеры, в частности ключевой союзник в Вашингтоне, обсуждают выборы в условиях военного положения, Украина должна предоставить четкие юридические ответы на каждое сомнение.

"Давление нам точно не нужно", — отметил глава государства.

Он также ожидает, что народные депутаты предложат свое видение решения политических вопросов.

Зеленский подчеркнул, что вызовы безопасности зависят от международных партнеров, прежде всего от США, тогда как политические и юридические вопросы должны получить ответы от самой Украины.

"И это будет. Слава Украине!", — заверил президент.

Напомним, накануне Дональд Трамп заявил, что Украина должна провести выборы даже во время войны. Он отметил, что "отсутствие голосования в течение длительного времени вызывает вопросы относительно демократичности процесса".

В то же время в ЕС заявили, что Зеленский остается легитимным лидером государства и подчеркнули сложность нынешней ситуации из-за продолжающейся агрессии России.

Владимир Зеленский США война выборы президент
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации