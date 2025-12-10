Выборы в Украине - Зеленский сделал заявление

Владимир Зеленский. Фото: кадр из видео

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не допустит никаких спекуляций против страны на теме выборов. Он подчеркнул важность законных ответов на все вопросы относительно этого процесса.

Об этом глава государства заявил во время вечернего обращения в среду, 10 декабря.

Президент подчеркнул, что, если партнеры, в частности ключевой союзник в Вашингтоне, обсуждают выборы в условиях военного положения, Украина должна предоставить четкие юридические ответы на каждое сомнение.

"Давление нам точно не нужно", — отметил глава государства.

Он также ожидает, что народные депутаты предложат свое видение решения политических вопросов.

Зеленский подчеркнул, что вызовы безопасности зависят от международных партнеров, прежде всего от США, тогда как политические и юридические вопросы должны получить ответы от самой Украины.

"И это будет. Слава Украине!", — заверил президент.

Напомним, накануне Дональд Трамп заявил, что Украина должна провести выборы даже во время войны. Он отметил, что "отсутствие голосования в течение длительного времени вызывает вопросы относительно демократичности процесса".

В то же время в ЕС заявили, что Зеленский остается легитимным лидером государства и подчеркнули сложность нынешней ситуации из-за продолжающейся агрессии России.