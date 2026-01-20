Відео
Україна
Головна Новини дня Зеленський зробив заяву щодо Коаліції охочих

Зеленський зробив заяву щодо Коаліції охочих

Ua ru
Дата публікації: 20 січня 2026 14:11
Зеленський заявив, що Коаліція охочих не гарантує безпеку під час війни
Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна не може розраховувати на Коаліцію охочих як гарантів безпеки поки триває повномасштабна війна. За його словами, нині підтримка можлива лише в межах двосторонніх партнерських угод.

Про це глава держави сказав, відповідаючи на запитання журналістів у вівторок, 20 січня.

Читайте також:

Зеленський про Коаліцію охочих та гарантії безпеки

Президент зазначив, що Україна наразі не може вважати Коаліцію охочих гарантом безпеки в умовах війни. За його словами, підтримка сьогодні можлива лише через двосторонні партнерські угоди, зокрема у сфері фінансування та розвитку українського оборонного виробництва.

"Передусім, що стосується Коаліції охочих, вона буде працювати як гарантери безпеки тільки після закінчення війни, тільки після припинення вогню.

Тому поки летять Шахеди по нас і війна не закінчилась, розраховувати на їх допомогу ми не зможемо. Тільки в рамках наших двосторонніх партнерських договорів, там де вони нас посилюють фінансами, в наше вітчизняне виробництво", — пояснив Зеленський.

Зеленський про запуск Росією Шахедів по Україні

Глава держави зазначив, що Росія й надалі хоче реалізувати задум — запускати по тисячу дронів за раз по територіях України.

"Тепер, що стосується тисячі дронів на день, те що хоче ворог. Ворог хотів це ще минулого року. Не досягли вони такого результату — досягли десь середньої кількості — було 200-250 дронів на добу. 

Хочуть зараз до тисячі, подивимося. Я бачу поки що середньо десь 350 їх можливостей. Але, безумовно, ми повинні розраховувати на найгірший для нас сценарій — це вони можуть застосовувати, наприклад, тисячу. Значить, у нас повинно бути мінімум два перехоплювачі на один Шахед.

Сьогодні ми вже виробляємо десь тисячу на добу перехоплювачів. Але цього недостатньо, тому що перехоплювачі наші вже обігнали кількість наших операторів. Тому зараз ми повинні наздогнати цю кількість груп перехоплювачів, відповідних мобільних груп. В принципі, це завдання знає і Сирський, і це завдання отримав новий очільник Міністерства оборони Федоров", — поясни Зеленський.

Нагадаємо, що нещодавно головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський обговорив з членами Коаліції охочих гарантії безпеки.

На початку січня цього року було здійснено перший крок до юридичних зобов’язуючих гарантій безпеки для України від країн, що входять до Коаліції охочих.

Володимир Зеленський війна в Україні мирні переговори Коаліція охочих гарантії безпеки
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
