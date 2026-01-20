Зеленский заявил, что Коалиция желающих не гарантирует безопасность во время войны

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина не может рассчитывать на Коалицию желающих как гарантов безопасности пока продолжается полномасштабная война. По его словам, сейчас поддержка возможна только в рамках двусторонних партнерских соглашений.

Об этом глава государства сказал, отвечая на вопросы журналистов во вторник, 20 января.

Зеленский о Коалиции желающих и гарантиях безопасности

Президент отметил, что Украина пока не может считать Коалицию желающих гарантом безопасности в условиях войны. По его словам, поддержка сегодня возможна только через двусторонние партнерские соглашения, в частности в сфере финансирования и развития украинского оборонного производства.

"Прежде всего, что касается Коалиции желающих, она будет работать как гаранты безопасности только после окончания войны, только после прекращения огня.

Поэтому пока летят Шахеды по нам и война не закончилась, рассчитывать на их помощь мы не сможем. Только в рамках наших двусторонних партнерских договоров, там где они нас усиливают финансами, в наше отечественное производство", — объяснил Зеленский.

Зеленский о запуске Россией Шахедов по Украине

Глава государства отметил, что Россия и в дальнейшем хочет реализовать замысел — запускать по тысяче дронов за раз по территориям Украины.

"Теперь, что касается тысячи дронов в день, то что хочет враг. Враг хотел это еще в прошлом году. Не достигли они такого результата — достигли где-то среднего количества — было 200-250 дронов в сутки.

Хотят сейчас до тысячи, посмотрим. Я вижу пока что средне где-то 350 их возможностей. Но, безусловно, мы должны рассчитывать на худший для нас сценарий — это они могут применять, например, тысячу. Значит, у нас должно быть минимум два перехватчика на один Шахед.

Сегодня мы уже производим где-то тысячу в сутки перехватчиков. Но этого недостаточно, потому что перехватчики наши уже обогнали количество наших операторов. Поэтому сейчас мы должны догнать это количество групп перехватчиков, соответствующих мобильных групп. В принципе, эту задачу знает и Сырский, и эту задачу получил новый глава Министерства обороны Федоров", — объяснил Зеленский.

Напомним, что недавно главнокомандующий ВСУ Александр Сырский обсудил с членами Коалиции желающих гарантии безопасности.

В начале января этого года был осуществлен первый шаг к юридическим обязывающим гарантиям безопасности для Украины от стран, входящих в Коалицию желающих.