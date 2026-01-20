Зеленский заявил, что Коалиция желающих не гарантирует безопасность во время войны

Зеленский сделал заявление относительно Коалиции желающих
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина не может рассчитывать на Коалицию желающих как гарантов безопасности пока продолжается полномасштабная война. По его словам, сейчас поддержка возможна только в рамках двусторонних партнерских соглашений.
Об этом глава государства сказал, отвечая на вопросы журналистов во вторник, 20 января.
Зеленский о Коалиции желающих и гарантиях безопасности
"Прежде всего, что касается Коалиции желающих, она будет работать как гаранты безопасности только после окончания войны, только после прекращения огня.
Поэтому пока летят Шахеды по нам и война не закончилась, рассчитывать на их помощь мы не сможем. Только в рамках наших двусторонних партнерских договоров, там где они нас усиливают финансами, в наше отечественное производство", — объяснил Зеленский.
Зеленский о запуске Россией Шахедов по Украине
Глава государства отметил, что Россия и в дальнейшем хочет реализовать замысел — запускать по тысяче дронов за раз по территориям Украины.
"Теперь, что касается тысячи дронов в день, то что хочет враг. Враг хотел это еще в прошлом году. Не достигли они такого результата — достигли где-то среднего количества — было 200-250 дронов в сутки.
Хотят сейчас до тысячи, посмотрим. Я вижу пока что средне где-то 350 их возможностей. Но, безусловно, мы должны рассчитывать на худший для нас сценарий — это они могут применять, например, тысячу. Значит, у нас должно быть минимум два перехватчика на один Шахед.
Сегодня мы уже производим где-то тысячу в сутки перехватчиков. Но этого недостаточно, потому что перехватчики наши уже обогнали количество наших операторов. Поэтому сейчас мы должны догнать это количество групп перехватчиков, соответствующих мобильных групп. В принципе, эту задачу знает и Сырский, и эту задачу получил новый глава Министерства обороны Федоров", — объяснил Зеленский.
Напомним, что недавно главнокомандующий ВСУ Александр Сырский обсудил с членами Коалиции желающих гарантии безопасности.
В начале января этого года был осуществлен первый шаг к юридическим обязывающим гарантиям безопасности для Украины от стран, входящих в Коалицию желающих.
