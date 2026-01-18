Коалиция желающих — Сырский обсудил гарантии безопасности

Александр Сырский и Андрей Гнатов. Фото: t.me/GeneralStaffZSU

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский принял участие в заседании "Коалиции желающих". Он обсудил с партнерами гарантии безопасности для Украины.

Об этом Александр Сырский сообщил в Telegram 18 января.

Участие Сырского и Гнатова в заседании "коалиции желающих"

Сырский рассказал, что вместе с начальником Генштаба ВСУ Андреем Гнатовым они обсудили с партнерами форматы участия их стран в реализации международных гарантий безопасности для Украины.

Участие Сырского в заседании "Коалиции желающих". Фото: t.me/GeneralStaffZSU

"Подчеркнул, что Россия и в дальнейшем не демонстрирует готовности к прекращению войны, продолжая террор против мирного населения Украины. В связи с этим подчеркнул важность дальнейшего усиления санкционного давления на государство-агрессора, чтобы стоимость продолжения войны стала неподъемной для экономики РФ", — подчеркнул главнокомандующий ВСУ.

Также он добавил, что критически важно и в дальнейшем совместно укреплять способности оборонно-промышленных комплексов и вооруженных сил стран свободной Европы. Также отдельное внимание стороны уделили вопросу продолжения военной помощи Украине.

"Благодарен партнерам за каждый практический шаг, приближающий справедливый мир для Украины и всей Европы. Вместе мы не только защищаем границы - мы защищаем ценности, на которых держится свободный мир", — подчеркнул Александр Сырский.

Напомним, ранее Сырский подвел итоги деятельности ВСУ в 2025 году. По его словам, боевые действия не останавливают реформ и изменений в армии.

Также главнокомандующий ВСУ раскрыл намерения РФ захватить Одессу в прошлом году. Впрочем, Силы обороны не допустили стратегических прорывов.