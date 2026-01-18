Відео
Головна Новини дня Сирський обговорив з членами "Коаліції охочих" гарантії безпеки

Сирський обговорив з членами "Коаліції охочих" гарантії безпеки

Ua ru
Дата публікації: 18 січня 2026 15:28
Коаліція охочих — Сирський обговорив гарантії безпеки
Олександр Сирський та Андрій Гнатов. Фото: t.me/GeneralStaffZSU

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський взяв участь у засіданні "Коаліції охочих". Він обговорив з партнерами гарантії безпеки для України.

Про це Олександр Сирський повідомив у Telegram 18 січня.

Читайте також:

Участь Сирського та Гнатова у засіданні "Коаліції охочих"

Сирський розповів, що разом з начальником Генштабу ЗСУ Андрієм Гнатовим вони обговорили з партнерами формати участі їхніх країн у реалізації міжнародних безпекових гарантій для України. 

null
Участь Сирського у засіданні "Коаліції охочих". Фото: t.me/GeneralStaffZSU 

"Наголосив, що Росія й надалі не демонструє готовності до припинення війни, продовжуючи терор проти мирного населення України. У зв'язку з цим підкреслив важливість подальшого посилення санкційного тиску на державу-агресора, аби вартість продовження війни стала непідйомною для економіки РФ", — наголосив головнокомандувач ЗСУ. 

Також він додав, що критично важливо й надалі спільно зміцнювати спроможності оборонно-промислових комплексів та збройних сил країн вільної Європи. Також окрему увагу сторони приділили питанню продовження військової допомоги Україні. 

"Вдячний партнерам за кожен практичний крок, що наближає справедливий мир для України та всієї Європи. Разом ми не лише захищаємо кордони — ми захищаємо цінності, на яких тримається вільний світ", — підкреслив Олександр Сирський.

Нагадаємо, раніше Сирський підбив підсумки діяльності ЗСУ у 2025 році. За його словами, бойові дії не зупиняють реформ та змін в армії. 

Також головнокомандувач ЗСУ розкрив наміри РФ захопити Одесу минулого року. Втім, Сили оборони не допустили стратегічних проривів.

переговори війна в Україні Олександр Сирський Коаліція охочих гарантії безпеки
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
