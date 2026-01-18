Коаліція охочих — Сирський обговорив гарантії безпеки

Олександр Сирський та Андрій Гнатов. Фото: t.me/GeneralStaffZSU

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський взяв участь у засіданні "Коаліції охочих". Він обговорив з партнерами гарантії безпеки для України.

Про це Олександр Сирський повідомив у Telegram 18 січня.

Участь Сирського та Гнатова у засіданні "Коаліції охочих"

Сирський розповів, що разом з начальником Генштабу ЗСУ Андрієм Гнатовим вони обговорили з партнерами формати участі їхніх країн у реалізації міжнародних безпекових гарантій для України.

Участь Сирського у засіданні "Коаліції охочих". Фото: t.me/GeneralStaffZSU

"Наголосив, що Росія й надалі не демонструє готовності до припинення війни, продовжуючи терор проти мирного населення України. У зв'язку з цим підкреслив важливість подальшого посилення санкційного тиску на державу-агресора, аби вартість продовження війни стала непідйомною для економіки РФ", — наголосив головнокомандувач ЗСУ.

Також він додав, що критично важливо й надалі спільно зміцнювати спроможності оборонно-промислових комплексів та збройних сил країн вільної Європи. Також окрему увагу сторони приділили питанню продовження військової допомоги Україні.

"Вдячний партнерам за кожен практичний крок, що наближає справедливий мир для України та всієї Європи. Разом ми не лише захищаємо кордони — ми захищаємо цінності, на яких тримається вільний світ", — підкреслив Олександр Сирський.

