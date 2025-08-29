Президент закликав США Європу та G20 діяти рішучіше через атаки Росії

Президент України Володимир Зеленський. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Президент України Володимир Зеленський прокоментував наслідки російського ракетного удару по житловому будинку в Дарницькому районі Києва 28 серпня. За його словами, рятувальні роботи на місці трагедії завершилися, триває розбір зруйнованих конструкцій. Він закликав партнерів перестати зволікати і ввести санкції.

Про це Володимир Зеленський повідомив на своїй сторінці у Telegram.

Зеленський закликав партнерів рішучіше діяти проти Росії

За його словами, лише у Дарницькому районі Києва від влучання ракети загинули 22 особи, серед них четверо дітей. Наймолодшій дівчинці було менше трьох років.

Розбір завалів. Фото: ОПУ

"Мої співчуття рідним і близьким загиблих. Загалом тієї ночі росіяни вбили 23 людей у Києві. Досі залишається невідомою доля 8 людей. Ще 53 були поранені. Усім їм надано необхідну допомогу. Я дякую рятувальникам, поліцейським, лікарям і медсестрам, усім комунальним та екстреним службам, кожному, хто задіяний у допомозі людям", — повідомив президент.

Розбір конструкцій в будинку. Фото: ОПУ

Зеленський наголосив, що Росія повинна відповісти за цей злочин, як і за всі попередні удари по Україні. Він зауважив, що замість дипломатичних кроків агресор продовжує застосовувати балістику, удосконалювати дрони-камікадзе та зміцнювати співпрацю з Північною Кореєю.

"Потрібні сильні санкції, сильний тиск, сильні кроки, щоб вбивці не відчували безкарності. Росія розуміє тільки силу, і прояви сили зараз потрібні. Сполучені Штати, Європа, країни "двадцятки" мають цю силу", — наголосив Володимир Зеленський.

