Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Зеленський зробив заяву про санкції через обстріл Києва

Зеленський зробив заяву про санкції через обстріл Києва

Ua ru
Дата публікації: 29 серпня 2025 10:00
Президент закликав США Європу та G20 діяти рішучіше через атаки Росії
Президент України Володимир Зеленський. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Президент України Володимир Зеленський прокоментував наслідки російського ракетного удару по житловому будинку в Дарницькому районі Києва 28 серпня. За його словами, рятувальні роботи на місці трагедії завершилися, триває розбір зруйнованих конструкцій. Він закликав партнерів перестати зволікати і ввести санкції.

Про це Володимир Зеленський повідомив на своїй сторінці у Telegram.

Реклама
Читайте також:

Зеленський закликав партнерів рішучіше діяти проти Росії

За його словами, лише у Дарницькому районі Києва від влучання ракети загинули 22 особи, серед них четверо дітей. Наймолодшій дівчинці було менше трьох років.

Реклама
null
Розбір завалів. Фото: ОПУ

"Мої співчуття рідним і близьким загиблих. Загалом тієї ночі росіяни вбили 23 людей у Києві. Досі залишається невідомою доля 8 людей. Ще 53 були поранені. Усім їм надано необхідну допомогу. Я дякую рятувальникам, поліцейським, лікарям і медсестрам, усім комунальним та екстреним службам, кожному, хто задіяний у допомозі людям", — повідомив президент.

null
Розбір конструкцій в будинку. Фото: ОПУ

Зеленський наголосив, що Росія повинна відповісти за цей злочин, як і за всі попередні удари по Україні. Він зауважив, що замість дипломатичних кроків агресор продовжує застосовувати балістику, удосконалювати дрони-камікадзе та зміцнювати співпрацю з Північною Кореєю.

Реклама

"Потрібні сильні санкції, сильний тиск, сильні кроки, щоб вбивці не відчували безкарності. Росія розуміє тільки силу, і прояви сили зараз потрібні. Сполучені Штати, Європа, країни "двадцятки" мають цю силу", — наголосив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, джерела Bloomberg заявили, що деякі країни ЄС готують проти Росії вторинні санкції.

А президент Португалії різко висловився у бік політики Дональда Трампа. 

Володимир Зеленський Київ смерть обстріли Росія Північна Корея
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації