Президент Португалії розкритикував Трампа за відсутність санкцій

Президент Росії Володимир Путін та президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

Президент Португалії Марселу Ребелу де Соза різко висловився на адресу чинного лідера США Дональда Трампа, порівнявши його політику з діями радянських та російських агентів впливу. Заява пролунала під час виступу глави держави на полях Літнього університету соціал-демократичної партії Португалії.

Про це повідомляє CNN Portugal.

Президент Португалії різко висловився у бік Трампа

На думку португальського президента, Вашингтон обмежується лише риторикою і погрозами щодо Росії, однак конкретних кроків з боку адміністрації Трампа досі немає.

"Чи були якісь американські санкції проти РФ за нового президента? Жодних. І вони досі погрожують величезними санкціями. Навіть не уявляють, що буде. Але відомо, що нічого, бо Європа недооцінила Трампа і трампізм, і можливість раптової зміни балансу сил", — наголосив де Соза.

Також президент Португалії зазначив, що Трамп по суті став "другом" для Росії.

"З однією своєрідною та складною річчю: верховний лідер найбільшої світової наддержави об’єктивно є радянським чи російським активом. Він функціонує як актив", — заявив він.

Нагадаємо, нещодавно у Білому домі США зробили заяву, що ані Україна, ані Росія, на їх думку, не хочуть закінчувати війну.

Тим часом мер Києва Віталій Кличко також різко висловився у бік Трампа після смертельної ракетної атаки Росії на Київ 28 серпня.

Додамо, що в американців провели опитування, чи хочуть вони, щоб проти Росії ввели санкції — понад половину висловили своє позитивне ставлення.