Президент Португалии раскритиковал Трампа за отсутствие санкций

Президент Португалии Марселу Ребелу де Соза резко высказался в адрес действующего лидера США Дональда Трампа, сравнив его политику с действиями советских и российских агентов влияния. Заявление прозвучало во время выступления главы государства на полях Летнего университета социал-демократической партии Португалии.

Президент Португалии резко высказался в сторону Трампа

По мнению португальского президента, Вашингтон ограничивается лишь риторикой и угрозами в отношении России, однако конкретных шагов со стороны администрации Трампа до сих пор нет.

"Были ли какие-то американские санкции против РФ при новом президенте? Никаких. И они до сих пор угрожают огромными санкциями. Даже не представляют, что будет. Но известно, что ничего, потому что Европа недооценила Трампа и трампизм, и возможность внезапного изменения баланса сил", — подчеркнул де Соза.

Также президент Португалии отметил, что Трамп по сути стал "другом" для России.

"С одной своеобразной и сложной вещью: верховный лидер крупнейшей мировой сверхдержавы объективно является советским или российским активом. Он функционирует как актив", — заявил он.

