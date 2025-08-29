Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Португалия резко высказалась относительно политики Трампа

Португалия резко высказалась относительно политики Трампа

Ua ru
Дата публикации 29 августа 2025 09:31
Президент Португалии раскритиковал Трампа за отсутствие санкций
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

Президент Португалии Марселу Ребелу де Соза резко высказался в адрес действующего лидера США Дональда Трампа, сравнив его политику с действиями советских и российских агентов влияния. Заявление прозвучало во время выступления главы государства на полях Летнего университета социал-демократической партии Португалии.

Об этом сообщает CNN Portugal.

Реклама
Читайте также:

Президент Португалии резко высказался в сторону Трампа

По мнению португальского президента, Вашингтон ограничивается лишь риторикой и угрозами в отношении России, однако конкретных шагов со стороны администрации Трампа до сих пор нет.

"Были ли какие-то американские санкции против РФ при новом президенте? Никаких. И они до сих пор угрожают огромными санкциями. Даже не представляют, что будет. Но известно, что ничего, потому что Европа недооценила Трампа и трампизм, и возможность внезапного изменения баланса сил", — подчеркнул де Соза.

Также президент Португалии отметил, что Трамп по сути стал "другом" для России.

"С одной своеобразной и сложной вещью: верховный лидер крупнейшей мировой сверхдержавы объективно является советским или российским активом. Он функционирует как актив", — заявил он.

Напомним, недавно в Белом доме США сделали заявление, что ни Украина, ни Россия, по их мнению, не хотят заканчивать войну.

Между тем мэр Киева Виталий Кличко также резко высказался в сторону Трампа после смертельной ракетной атаки России на Киев 28 августа.

Добавим, что у американцев провели опрос, хотят ли они, чтобы против России ввели санкции — более половины выразили свое положительное отношение.

владимир путин Дональд Трамп Португалия обстрелы война в Украине
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации