Президент призвал США Европу и G20 действовать решительнее из-за атак России

Зеленский сделал заявление о санкциях из-за обстрела Киева
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал последствия российского ракетного удара по жилому дому в Дарницком районе Киева 28 августа. По его словам, спасательные работы на месте трагедии завершились, продолжается разбор разрушенных конструкций. Он призвал партнеров перестать медлить и ввести санкции.
Об этом Владимир Зеленский сообщил на своей странице в Telegram.
Зеленский призвал партнеров решительнее действовать против России
По его словам, только в Дарницком районе Киева от попадания ракеты погибли 22 человека, среди них четверо детей. Самой младшей девочке было меньше трех лет.
"Мои соболезнования родным и близким погибших. Всего той ночью россияне убили 23 человека в Киеве. До сих пор остается неизвестной судьба 8 человек. Еще 53 были ранены. Всем им оказана необходимая помощь. Я благодарю спасателей, полицейских, врачей и медсестер, все коммунальные и экстренные службы, каждого, кто задействован в помощи людям", — сообщил президент.
Зеленский подчеркнул, что Россия должна ответить за это преступление, как и за все предыдущие удары по Украине. Он отметил, что вместо дипломатических шагов агрессор продолжает применять баллистику, совершенствовать дроны-камикадзе и укреплять сотрудничество с Северной Кореей.
"Нужны сильные санкции, сильное давление, сильные шаги, чтобы убийцы не чувствовали безнаказанности. Россия понимает только силу, и проявления силы сейчас нужны. Соединенные Штаты, Европа, страны "двадцатки" имеют эту силу", — подчеркнул Владимир Зеленский.
Напомним, источники Bloomberg заявили, что некоторые страны ЕС готовят против России вторичные санкции.
А президент Португалии резко высказался в сторону политики Дональда Трампа.
Читайте Новини.LIVE!