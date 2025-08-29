Видео
Зеленский сделал заявление о санкциях из-за обстрела Киева

Зеленский сделал заявление о санкциях из-за обстрела Киева

Ua ru
Дата публикации 29 августа 2025 10:00
Президент призвал США Европу и G20 действовать решительнее из-за атак России
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал последствия российского ракетного удара по жилому дому в Дарницком районе Киева 28 августа. По его словам, спасательные работы на месте трагедии завершились, продолжается разбор разрушенных конструкций. Он призвал партнеров перестать медлить и ввести санкции.

Об этом Владимир Зеленский сообщил на своей странице в Telegram.

Зеленский призвал партнеров решительнее действовать против России

По его словам, только в Дарницком районе Киева от попадания ракеты погибли 22 человека, среди них четверо детей. Самой младшей девочке было меньше трех лет.

null
Разбор завалов. Фото: ОПУ

"Мои соболезнования родным и близким погибших. Всего той ночью россияне убили 23 человека в Киеве. До сих пор остается неизвестной судьба 8 человек. Еще 53 были ранены. Всем им оказана необходимая помощь. Я благодарю спасателей, полицейских, врачей и медсестер, все коммунальные и экстренные службы, каждого, кто задействован в помощи людям", — сообщил президент.

null
Разбор конструкций в доме. Фото: ОПУ

Зеленский подчеркнул, что Россия должна ответить за это преступление, как и за все предыдущие удары по Украине. Он отметил, что вместо дипломатических шагов агрессор продолжает применять баллистику, совершенствовать дроны-камикадзе и укреплять сотрудничество с Северной Кореей.

"Нужны сильные санкции, сильное давление, сильные шаги, чтобы убийцы не чувствовали безнаказанности. Россия понимает только силу, и проявления силы сейчас нужны. Соединенные Штаты, Европа, страны "двадцатки" имеют эту силу", — подчеркнул Владимир Зеленский.

Напомним, источники Bloomberg заявили, что некоторые страны ЕС готовят против России вторичные санкции.

А президент Португалии резко высказался в сторону политики Дональда Трампа.

Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
