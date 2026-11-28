Президент Володимир Зеленський. Фото: facebook.com/zelenskyy.official

Президент України Володимир Зеленський відповів на запитання журналістки BBC про корупційні розслідування стосовно українських посадовців, а також людей, які раніше були пов’язані бізнесовими відносинами з його компанією. Глава держави заявив, що Україна не приховує проблем у цій сфері та продовжує розвивати антикорупційні механізми.

Про це він сказав в інтерв'ю BBC, передає Новини.LIVE.

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Президент розповів про роботу антикорупційної системи

Володимир Зеленський прокоментував корупційні розслідування щодо людей, з якими його компанія співпрацювала до початку повномасштабної війни.

"Ми боремося з корупцією, і саме тому ви про це знаєте — адже ми не намагаємося заплющувати очі на такі виклики. Це дуже важливо. Так, річ зовсім не в якихось "друзях". Йдеться про людей, з якими до війни ми наша компанія — вели бізнес", — сказав президент.

За словами Зеленського, в Україні функціонує антикорупційна інфраструктура, а Верховна Рада продовжує ухвалювати законодавчі зміни, необхідні для реформування відповідної сфери:

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"У нас створено потужну антикорупційну інфраструктуру, а всі ці реформи — те, що нам належало зробити, — ми здійснили, проголосувавши за них у парламенті".

Водночас президент звернув увагу на те, що повномасштабна війна суттєво ускладнює роботу державних інституцій і створює додаткові проблеми.

"Ми робимо багато під час війни. Але під час війни є багато різних викликів", — зазначив Зеленський.

В Україні наразі діє система спеціалізованих антикорупційних органів, які мають різні повноваження. НАБУ розслідує корупційні злочини за участю високопосадовців, САП здійснює процесуальне керівництво такими справами та представляє обвинувачення в суді, НАЗК відповідає за запобігання корупції, перевірку декларацій і контроль конфлікту інтересів, а Вищий антикорупційний суд розглядає відповідні справи та ухвалює рішення.

Як повідомляли Новини.LIVE, раніше Володимир Зеленський заявляв, що питання безпеки України не повинні узгоджуватися з Росією. Президент наголошував, що Москва не має впливати на рішення щодо розміщення іноземних військових на українській території, адже країни Заходу самостійно визначають, які оборонні засоби та військову присутність забезпечувати на території своїх партнерів.

Нещодавно Володимир Зеленський і прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні обговорювали питання координації між Україною та європейськими партнерами. Глава держави наголосив на важливості прямої взаємодії між відповідними органами країн і заявив про готовність Києва налагодити регулярний обмін необхідною інформацією.