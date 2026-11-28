Президент Владимир Зеленский. Фото: facebook.com/zelenskyy.official

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на вопрос журналиста BBC о коррупционных расследованиях в отношении украинских чиновников, а также людей, которые ранее были связаны деловыми отношениями с его компанией. Глава государства заявил, что Украина не скрывает проблем в этой сфере и продолжает развивать антикоррупционные механизмы.

Об этом он сказал в интервью BBC, передает Новини.LIVE.

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Президент рассказал о работе антикоррупционной системы

Владимир Зеленский прокомментировал коррупционные расследования в отношении людей, с которыми его компания сотрудничала до начала полномасштабной войны.

"Мы боремся с коррупцией, и именно поэтому вы об этом знаете — мы ведь не пытаемся закрывать глаза на такие вызовы. Это очень важно. Да, дело совсем не в каких-то "друзьях". Речь идет о людях, с которыми до войны мы наша компания — вели бизнес", — сказал президент.

По словам Зеленского, в Украине функционирует антикоррупционная инфраструктура, а Верховная Рада продолжает принимать законодательные изменения, необходимые для реформирования соответствующей сферы:

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"У нас создана мощная антикоррупционная инфраструктура, а все эти реформы — то, что нам предстояло сделать, — мы осуществили, проголосовав за них в парламенте".

Вместе с тем президент обратил внимание на то, что полномасштабная война существенно затрудняет работу государственных институтов и создает дополнительные проблемы.

"Мы многое делаем во время войны. Но во время войны возникает много различных вызовов", — отметил Зеленский.

В Украине в настоящее время действует система специализированных антикоррупционных органов, обладающих различными полномочиями. НАБУ расследует коррупционные преступления с участием высокопоставленных чиновников, САП осуществляет процессуальное руководство такими делами и представляет обвинение в суде, НАЗК отвечает за предотвращение коррупции, проверку деклараций и контроль за конфликтом интересов, а Высший антикоррупционный суд рассматривает соответствующие дела и выносит решения.

Как сообщали Новини.LIVE, ранее Владимир Зеленский заявлял, что вопросы безопасности Украины не должны согласовываться с Россией. Президент подчеркивал, что Москва не должна влиять на решения о размещении иностранных военных на украинской территории, ведь страны Запада самостоятельно определяют, какие оборонные средства и военное присутствие обеспечивать на территории своих партнеров.

Недавно Владимир Зеленский и премьер-министр Италии Джорджа Мелони обсуждали вопросы координации между Украиной и европейскими партнерами. Глава государства подчеркнул важность прямого взаимодействия между соответствующими органами стран и заявил о готовности Киева наладить регулярный обмен необходимой информацией.