Володимир Зеленський зробив важливу заяву під час Кримської платформи

Володимир Зеленський. Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський виступив на парламентському саміті Міжнародної Кримської платформи та закликав світ не залишатися осторонь боротьби України проти російської агресії. Він наголосив, що міжнародна спільнота має продовжувати підтримку Києва та посилювати тиск на Росію.

Про це глава держави повідомив у своєму Telegram у понеділок, 24 листопада.

Зеленський виступив на Міжнародній Кримській платформі

Під час звернення президент підкреслив, що зараз критично важливо не допустити втоми світу від війни та зберегти активну політичну та військову підтримку України. Він подякував партнерам за допомогу та участь у формуванні переговорного процесу.

"Зараз важливо підтримувати Україну, і я дякую вам за цю підтримку. Важливо підтримувати переговорний процес, і я вдячний за кожну пораду та всю інформацію, яку ми отримуємо від європейських лідерів. І надзвичайно важливо відстоювати принципи, на яких заснована Європа: що кордони не можна змінювати силою, що воєнні злочинці не можуть уникнути правосуддя і що агресор мусить повністю заплатити за війну, яку він розпочав, і саме тому рішення щодо російських активів необхідні", — наголосив Зеленський.

Президент закликав парламенти світу підтримати відповідні рішення та продовжувати тиск на Росію.

"Росія все ще вбиває людей. Щодня. Окуповані території залишаються окупованими. А отже, Росія все ще залишається країною-злочинцем. Сьогодні тут присутні майже 70 парламентських делегацій, і якщо парламенти в Європі, у світі не заплющуватимуть на це очі, то ніхто не заплющуватиме", — наголосив президент.

Нагадаємо, Володимир Зеленський проінформував партнерів про перебіг перемовин щодо завершення війни.

А також президент повідомив, що Україна спільно зі США опрацьовує кроки для повернення українських полонених та викрадених РФ дітей.