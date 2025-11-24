Владимир Зеленский сделал важное заявление во время Крымской платформы во время Крымской платформы

Владимир Зеленский. Фото: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский выступил на парламентском саммите Международной Крымской платформы и призвал мир не оставаться в стороне от борьбы Украины против российской агрессии. Он подчеркнул, что международное сообщество должно продолжать поддержку Киева и усиливать давление на Россию.

Об этом глава государства сообщил в своем Telegram в понедельник, 24 ноября.

Реклама

Читайте также:

Зеленский выступил на Международной Крымской платформе

Во время обращения президент подчеркнул, что сейчас критически важно не допустить усталости мира от войны и сохранить активную политическую и военную поддержку Украины. Он поблагодарил партнеров за помощь и участие в формировании переговорного процесса.

"Сейчас важно поддерживать Украину, и я благодарю вас за эту поддержку. Важно поддерживать переговорный процесс, и я благодарен за каждый совет и всю информацию, которую мы получаем от европейских лидеров. И чрезвычайно важно отстаивать принципы, на которых основана Европа: что границы нельзя менять силой, что военные преступники не могут избежать правосудия и что агрессор должен полностью заплатить за войну, которую он начал, и именно поэтому решения по российским активам необходимы", — подчеркнул Зеленский.

Президент призвал парламенты мира поддержать соответствующие решения и продолжать давление на Россию.

"Россия все еще убивает людей. Ежедневно. Оккупированные территории остаются оккупированными. А значит, Россия все еще остается страной-преступником. Сегодня здесь присутствуют почти 70 парламентских делегаций, и если парламенты в Европе, в мире не будут закрывать на это глаза, то никто не будет закрывать", — подчеркнул президент.

Напомним, Владимир Зеленский проинформировал партнеров о ходе переговоров по завершению войны.

А также президент сообщил, что Украина совместно с США прорабатывает шаги для возвращения украинских пленных и похищенных РФ детей.