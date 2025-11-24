Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Зеленский сделал важное заявление на Крымской платформе

Зеленский сделал важное заявление на Крымской платформе

Ua ru
Дата публикации 24 ноября 2025 14:29
обновлено: 14:30
Владимир Зеленский сделал важное заявление во время Крымской платформы во время Крымской платформы
Владимир Зеленский. Фото: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский выступил на парламентском саммите Международной Крымской платформы и призвал мир не оставаться в стороне от борьбы Украины против российской агрессии. Он подчеркнул, что международное сообщество должно продолжать поддержку Киева и усиливать давление на Россию.

Об этом глава государства сообщил в своем Telegram в понедельник, 24 ноября.

Реклама
Читайте также:

Зеленский выступил на Международной Крымской платформе

Во время обращения президент подчеркнул, что сейчас критически важно не допустить усталости мира от войны и сохранить активную политическую и военную поддержку Украины. Он поблагодарил партнеров за помощь и участие в формировании переговорного процесса.

"Сейчас важно поддерживать Украину, и я благодарю вас за эту поддержку. Важно поддерживать переговорный процесс, и я благодарен за каждый совет и всю информацию, которую мы получаем от европейских лидеров. И чрезвычайно важно отстаивать принципы, на которых основана Европа: что границы нельзя менять силой, что военные преступники не могут избежать правосудия и что агрессор должен полностью заплатить за войну, которую он начал, и именно поэтому решения по российским активам необходимы", — подчеркнул Зеленский.

Президент призвал парламенты мира поддержать соответствующие решения и продолжать давление на Россию.

"Россия все еще убивает людей. Ежедневно. Оккупированные территории остаются оккупированными. А значит, Россия все еще остается страной-преступником. Сегодня здесь присутствуют почти 70 парламентских делегаций, и если парламенты в Европе, в мире не будут закрывать на это глаза, то никто не будет закрывать", — подчеркнул президент.

Напомним, Владимир Зеленский проинформировал партнеров о ходе переговоров по завершению войны.

А также президент сообщил, что Украина совместно с США прорабатывает шаги для возвращения украинских пленных и похищенных РФ детей.

Владимир Зеленский Украина Крымская платформа обращение война в Украине
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации