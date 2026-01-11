Відео
Зеленський зміцнить свою владу у разі переобрання — Гербст

Зеленський зміцнить свою владу у разі переобрання — Гербст

Ua ru
Дата публікації: 11 січня 2026 19:27
Джон Гербст вважає, що Зеленський зміцнить свою владу у разі переобрання
Джон Гербст. Фото ілюстративне: УНІАН

Колишній посол США в Україні та Директор Євразійського центру ім. Д. Патрічіу при Атлантичній раді США Джон Гербст заявив, що Президент України Володимир Зеленський зміцнить свою владу у разі, якщо переможе на виборах. Також це посилить його позицію на міжнародному майданчику.  

Про це Джон Гербст заявив в інтерв’ю журналістці Новини.LIVE Марії Кагал.

Читайте також:

Переобрання Зеленського 

В інтерв'ю Джон Гербст зазначив — якщо відбудуться вибори і Зеленського буде переобрано, тоді його мандат посилиться. Однак, вважає він, вибори під час війни — це питання, на яке мають відповісти український уряд і український народ.

"Я був переконаний, коли Путін почав просувати цю тему, а потім Трамп почав її просувати, що провести вибори буде дуже кладно, і це правда, під час війни за умов воєнного стану", — наголосив Гербст.

Він нагадав, що Велика Британія під час Другої світової війни не проводила виборів, і Британія не була окупована так, як окупована частина України. Крім того, всі політичні партії в Україні ще недавно вважали проведення виборі безглуздям, так само як і міжнародна спільнота. Тож немає жодної причини, чому Україна повинна проводити вибори.

"Але якщо Україна вирішить, що хоче цього і може з цим впоратися — це нормально. Я однак підозрюю, що для цього мало бути припинення вогню", — вважає Гербст.

 

Гербст вважає, що вибори тільки зроблять позицію Зеленського на внутрішньополітичній і зовнішньополітичній арені сильнішою.

"Це дасть йому більше сили у вирішенні будь-яких проблем, з якими він стикається. Включно з проблемою російської агресії. Включно з проблемою переговорами з недобросовісним партнером. Звісно, якщо з’явиться новий президент, у нього так само буде такий мандат", — зазначив Гербст.

Нагадаємо, що одним із 20 пунктів мирного плану США є проведення виборів. Одним із способів їх проведення є формат онлайн. 

Раніше ми також інформували, що в разі проведення виборів під час воєнного стану може виникнути проблема нестачі членів комісій. Є загроза того, що вибори можуть бути проведені некваліфіковано.

Автор:
Руслан Кулєшов
Автор:
Руслан Кулєшов
